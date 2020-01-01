Tokenomika IMGNAI (IMGNAI) Odkryj kluczowe informacje o IMGNAI (IMGNAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o IMGNAI (IMGNAI) imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Oficjalna strona internetowa: https://imgnai.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0

Tokenomika i analiza cenowa IMGNAI (IMGNAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IMGNAI (IMGNAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Historyczne maksimum: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Historyczne minimum: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 Aktualna cena: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 Dowiedz się więcej o cenie IMGNAI (IMGNAI)

Tokenomika IMGNAI (IMGNAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IMGNAI (IMGNAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IMGNAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IMGNAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIMGNAI tokenomikę, poznaj cenę tokena IMGNAIna żywo!

