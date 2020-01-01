Tokenomika Housecoin (HOUSE) Odkryj kluczowe informacje o Housecoin (HOUSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Housecoin (HOUSE) A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices. A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices. Oficjalna strona internetowa: https://www.webuyhousecoins.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DitHyRMQiSDhn5cnKMJV2CDDt6sVct96YrECiM49pump Kup HOUSE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Housecoin (HOUSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Housecoin (HOUSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Całkowita podaż: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Podaż w obiegu: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Historyczne maksimum: $ 0.130927 $ 0.130927 $ 0.130927 Historyczne minimum: $ 0.008116081156101462 $ 0.008116081156101462 $ 0.008116081156101462 Aktualna cena: $ 0.008524 $ 0.008524 $ 0.008524 Dowiedz się więcej o cenie Housecoin (HOUSE)

Tokenomika Housecoin (HOUSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Housecoin (HOUSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOUSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOUSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOUSE tokenomikę, poznaj cenę tokena HOUSEna żywo!

Jak kupić HOUSE Chcesz dodać Housecoin (HOUSE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOUSE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HOUSE na MEXC już teraz!

Historia ceny Housecoin (HOUSE) Analiza historii ceny HOUSE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOUSE już teraz!

Prognoza ceny HOUSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOUSE? Nasza strona z prognozami cen HOUSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOUSE już teraz!

