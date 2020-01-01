Tokenomika HOPR Token (HOPR) Odkryj kluczowe informacje o HOPR Token (HOPR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HOPR Token (HOPR) HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Oficjalna strona internetowa: https://hoprnet.org/ Biała księga: https://docs.hoprnet.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Kup HOPR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HOPR Token (HOPR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HOPR Token (HOPR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.70M $ 16.70M $ 16.70M Całkowita podaż: $ 394.55M $ 394.55M $ 394.55M Podaż w obiegu: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.95M $ 48.95M $ 48.95M Historyczne maksimum: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 Historyczne minimum: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Aktualna cena: $ 0.04895 $ 0.04895 $ 0.04895 Dowiedz się więcej o cenie HOPR Token (HOPR)

Tokenomika HOPR Token (HOPR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HOPR Token (HOPR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOPR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOPR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOPR tokenomikę, poznaj cenę tokena HOPRna żywo!

