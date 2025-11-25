Tokenomika Holoworld AI (HOLO)

Tokenomika Holoworld AI (HOLO)

Odkryj kluczowe informacje o Holoworld AI (HOLO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 05:01:41 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Holoworld AI (HOLO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Holoworld AI (HOLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 2.05B
$ 2.05B
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 193.76M
$ 193.76M
Historyczne maksimum:
$ 0.7686
$ 0.7686
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.09461
$ 0.09461

Informacje o Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Oficjalna strona internetowa:
https://holoworld.com/
Biała księga:
https://rolling-filters.s3.us-east-1.amazonaws.com/Holoworld+Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1a5D7E4c3A7F940B240b7357a4bFED30D17f9497

Tokenomika Holoworld AI (HOLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Holoworld AI (HOLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów HOLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOLO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszHOLO tokenomikę, poznaj cenę tokena HOLOna żywo!

Jak kupić HOLO

Chcesz dodać Holoworld AI (HOLO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOLO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Holoworld AI (HOLO)

Analiza historii ceny HOLO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny HOLO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOLO? Nasza strona z prognozami cen HOLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

