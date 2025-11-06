GiełdaDEX+
Aktualna cena Holoworld AI to 0.1061 USD. Śledź aktualizacje cen HOLO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HOLO łatwo w MEXC już teraz.

Cena Holoworld AI(HOLO)

Aktualna cena 1 HOLO do USD:

$0.1061
$0.1061
-1.85%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:45:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Holoworld AI (HOLO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0987
$ 0.0987
Minimum 24h
$ 0.1102
$ 0.1102
Maksimum 24h

$ 0.0987
$ 0.0987

$ 0.1102
$ 0.1102

--
----

--
----

-0.75%

-1.84%

-21.93%

-21.93%

Aktualna cena Holoworld AI (HOLO) wynosi $ 0.1061. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLO wahał się między $ 0.0987 a $ 0.1102, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLO zmieniły się o -0.75% w ciągu ostatniej godziny, o -1.84% w ciągu 24 godzin i o -21.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Holoworld AI (HOLO)

--
----

$ 107.94K
$ 107.94K

$ 217.29M
$ 217.29M

--
----

2,048,000,000
2,048,000,000

2,048,000,000
2,048,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Holoworld AI wynosi --, przy $ 107.94K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2048000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 217.29M.

Historia ceny Holoworld AI (HOLO) – USD

Śledź zmiany ceny Holoworld AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.002-1.84%
30 Dni$ -0.1325-55.54%
60 dni$ +0.0561+112.20%
90 dni$ +0.0561+112.20%
Dzisiejsza zmiana ceny Holoworld AI

DziśHOLO odnotował zmianę $ -0.002 (-1.84%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Holoworld AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.1325 (-55.54%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Holoworld AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę HOLO o $ +0.0561(+112.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Holoworld AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0561 (+112.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Holoworld AI (HOLO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Holoworld AI.

Co to jest Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Holoworld AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu HOLO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Holoworld AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Holoworld AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Holoworld AI (w USD)

Jaka będzie wartość Holoworld AI (HOLO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Holoworld AI (HOLO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Holoworld AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Holoworld AI!

Tokenomika Holoworld AI (HOLO)

Zrozumienie tokenomiki Holoworld AI (HOLO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HOLOjuż teraz!

Jak kupić Holoworld AI (HOLO)

Szukasz jak kupić Holoworld AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Holoworld AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Holoworld AI

Aby lepiej zrozumieć Holoworld AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Holoworld AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Holoworld AI

Jaka jest dziś wartość Holoworld AI (HOLO)?
Aktualna cena HOLO w USD wynosi 0.1061USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HOLO do USD?
Aktualna cena HOLO w USD wynosi $ 0.1061. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Holoworld AI?
Kapitalizacja rynkowa dla HOLO wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HOLO w obiegu?
W obiegu HOLO znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HOLO?
HOLO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HOLO?
HOLO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu HOLO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HOLO wynosi $ 107.94K USD.
Czy w tym roku HOLO pójdzie wyżej?
HOLO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HOLO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:45:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Holoworld AI (HOLO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

