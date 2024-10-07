Tokenomika Sudeng (HIPPO) Odkryj kluczowe informacje o Sudeng (HIPPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sudeng (HIPPO) No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people. Oficjalna strona internetowa: https://www.hippocto.meme/ Block Explorer: https://suiscan.xyz/coin/0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG

Tokenomika i analiza cenowa Sudeng (HIPPO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sudeng (HIPPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.15M $ 26.15M $ 26.15M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.15M $ 26.15M $ 26.15M Historyczne maksimum: $ 0.029999 $ 0.029999 $ 0.029999 Historyczne minimum: $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 Aktualna cena: $ 0.002615 $ 0.002615 $ 0.002615 Dowiedz się więcej o cenie Sudeng (HIPPO)

Szczegółowa struktura tokenów Sudeng (HIPPO) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny HIPPO są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Overview sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the viral hippo "Su Deng." It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. The token launched in 2024 and quickly gained traction within the Sui ecosystem, achieving notable liquidity and price milestones. 1. Issuance Mechanism Type: Community-launched memecoin on Sui blockchain.

Community-launched memecoin on Sui blockchain. Initial Distribution: The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs).

The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs). Supply Model: The specific total supply and emission schedule are not detailed in the available sources, but as a memecoin, it likely follows a fixed or pre-minted supply model typical of similar projects. 2. Allocation Mechanism While detailed allocation tables are not provided in the public documentation, the following can be inferred from the project’s positioning and typical memecoin practices: Allocation Category Description Community/DEX Liquidity Majority of tokens likely distributed via DEX liquidity pools and trading. Philanthropy Fund A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts. Team/Development Not explicitly stated, but community-driven management is emphasized. Marketing/Community Community engagement and meme propagation are core to the token’s growth. 3. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: Speculative trading and community engagement, as is standard for memecoins. Philanthropic impact: A portion of revenues supports wildlife causes, adding a unique utility and incentive for holders who value social impact.

Incentives: Community participation and meme culture propagation. Potential for price appreciation driven by community hype and charitable initiatives. No explicit staking, governance, or DeFi utility is described, aligning with the memecoin ethos.

4. Locking Mechanism Locking/Unlocking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for HIPPO (sudeng). As a memecoin, tokens are typically fully liquid upon launch, with no vesting for team or early contributors unless otherwise specified. The absence of a lock-up period is consistent with the project’s community-driven, open-access approach.

5. Unlocking Time Unlocking Schedule: Not applicable; tokens are presumed to be unlocked and freely tradable from launch. No vesting cliffs or gradual unlocks are mentioned in available documentation.

6. Summary Table Mechanism Details Issuance Community launch, likely fixed/pre-minted supply, DEX liquidity introduction Allocation Community/DEX, philanthropy fund, team (implied), marketing/community (implied) Usage/Incentives Speculation, meme engagement, charitable donations, community-driven growth Locking No formal locking; tokens are liquid and tradable from launch Unlocking No vesting or unlock schedule; all tokens presumed unlocked at launch 7. Additional Context and Implications Market Impact: HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto.

HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto. Philanthropy: The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation.

The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation. Risks: As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement.

As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement. No Locking/Unlocking: The absence of vesting or lock-up periods means there is no artificial supply restriction, which can lead to both rapid price appreciation and sharp corrections. 8. References KuCoin: Top Projects in the Sui Network Ecosystem to Watch in 2025

HTX Exchange: HIPPO Token Information

Kraken: sudeng (HIPPO) Price

Official HIPPO Website

SuiScan Explorer: sudeng Token 9. Conclusion sudeng (HIPPO) exemplifies the new wave of memecoins that blend viral internet culture with real-world impact. Its token economics are simple and transparent, with no complex vesting or locking mechanisms, and its unique philanthropic angle sets it apart in the crowded memecoin landscape. However, as with all such tokens, participants should be aware of the speculative nature and inherent risks.

Tokenomika Sudeng (HIPPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sudeng (HIPPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HIPPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIPPO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHIPPO tokenomikę, poznaj cenę tokena HIPPOna żywo!

Historia ceny Sudeng (HIPPO) Analiza historii ceny HIPPO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny HIPPO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HIPPO? Nasza strona z prognozami cen HIPPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

