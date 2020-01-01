Tokenomika Henlo (HENLO)

Odkryj kluczowe informacje o Henlo (HENLO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Henlo (HENLO)

Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.henlo.com/
Block Explorer:
https://berascan.com/token/0xb2f776e9c1c926c4b2e54182fac058da9af0b6a5

Tokenomika i analiza cenowa Henlo (HENLO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Henlo (HENLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Historyczne maksimum:
$ 0.0001489
$ 0.0001489$ 0.0001489
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.0000466
$ 0.0000466$ 0.0000466

Tokenomika Henlo (HENLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Henlo (HENLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów HENLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów HENLO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszHENLO tokenomikę, poznaj cenę tokena HENLOna żywo!

Jak kupić HENLO

Chcesz dodać Henlo (HENLO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HENLO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Henlo (HENLO)

Analiza historii ceny HENLO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny HENLO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HENLO? Nasza strona z prognozami cen HENLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.