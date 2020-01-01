Tokenomika Henlo (HENLO) Odkryj kluczowe informacje o Henlo (HENLO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Henlo (HENLO) Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth. Oficjalna strona internetowa: https://www.henlo.com/ Block Explorer: https://berascan.com/token/0xb2f776e9c1c926c4b2e54182fac058da9af0b6a5 Kup HENLO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Henlo (HENLO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Henlo (HENLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Historyczne maksimum: $ 0.0001489 $ 0.0001489 $ 0.0001489 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000466 $ 0.0000466 $ 0.0000466 Dowiedz się więcej o cenie Henlo (HENLO)

Tokenomika Henlo (HENLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Henlo (HENLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HENLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HENLO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHENLO tokenomikę, poznaj cenę tokena HENLOna żywo!

Jak kupić HENLO Chcesz dodać Henlo (HENLO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HENLO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HENLO na MEXC już teraz!

Historia ceny Henlo (HENLO) Analiza historii ceny HENLO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HENLO już teraz!

Prognoza ceny HENLO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HENLO? Nasza strona z prognozami cen HENLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HENLO już teraz!

