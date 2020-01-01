Tokenomika HeliChain (HELI) Odkryj kluczowe informacje o HeliChain (HELI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HeliChain (HELI) Designed to empower individuals through mobile phone mining and the creation of our native cryptocurrency. With a focus on accessibility and widespread adoption, HeliChain revolutionizes the way people engage with blockchain technology and participate in the decentralized ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.helichain.com/ Biała księga: https://helichain-organization.gitbook.io/helichain-white-paper-v1.0.1 Block Explorer: https://explorer.helichain.com/Helichain

Tokenomika i analiza cenowa HeliChain (HELI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HeliChain (HELI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: -- Całkowita podaż: $ 40.97B Podaż w obiegu: -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.06M Historyczne maksimum: $ 0.00972393 Historyczne minimum: -- Aktualna cena: $ 0.0002211

Tokenomika HeliChain (HELI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HeliChain (HELI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HELI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HELI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić HELI Chcesz dodać HeliChain (HELI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HELI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny HeliChain (HELI) Analiza historii ceny HELI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny HELI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HELI? Nasza strona z prognozami cen HELI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

