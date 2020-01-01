Tokenomika HAROLD (HAROLD) Odkryj kluczowe informacje o HAROLD (HAROLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HAROLD (HAROLD) Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold "Hide the Pain." Our story is as unique as Harold's smile. After the project's original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Oficjalna strona internetowa: https://harold.vip Block Explorer: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt

Tokenomika i analiza cenowa HAROLD (HAROLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HAROLD (HAROLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 787.01M $ 787.01M $ 787.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Historyczne maksimum: $ 0.03451 $ 0.03451 $ 0.03451 Historyczne minimum: $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 Aktualna cena: $ 0.003303 $ 0.003303 $ 0.003303 Dowiedz się więcej o cenie HAROLD (HAROLD)

Tokenomika HAROLD (HAROLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HAROLD (HAROLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAROLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAROLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAROLD tokenomikę, poznaj cenę tokena HAROLDna żywo!

Jak kupić HAROLD Chcesz dodać HAROLD (HAROLD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HAROLD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HAROLD na MEXC już teraz!

Historia ceny HAROLD (HAROLD) Analiza historii ceny HAROLD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HAROLD już teraz!

Prognoza ceny HAROLD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAROLD? Nasza strona z prognozami cen HAROLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HAROLD już teraz!

