Informacje o Grindery (GX) Grindery is a Binancelabs startup making crypto simple with the first self-custodial wallet in Telegram. Send crypto as easily as messages across multiple blockchains with our prepaid gas tank. Just use Telegram handles instead of complex wallet addresses, all without leaving the app. True self-custody meets multichain convenience. Grindery is a Binancelabs startup making crypto simple with the first self-custodial wallet in Telegram. Send crypto as easily as messages across multiple blockchains with our prepaid gas tank. Just use Telegram handles instead of complex wallet addresses, all without leaving the app. True self-custody meets multichain convenience. Oficjalna strona internetowa: https://www.grindery.com/ Biała księga: https://docs.grindery.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8730762cad4a27816a467fac54e3dd1e2e9617a1 Kup GX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Grindery (GX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Grindery (GX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 220.60K $ 220.60K $ 220.60K Historyczne maksimum: $ 0.05285 $ 0.05285 $ 0.05285 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0002206 $ 0.0002206 $ 0.0002206 Dowiedz się więcej o cenie Grindery (GX)

Tokenomika Grindery (GX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Grindery (GX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGX tokenomikę, poznaj cenę tokena GXna żywo!

Jak kupić GX Chcesz dodać Grindery (GX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GX na MEXC już teraz!

Historia ceny Grindery (GX) Analiza historii ceny GX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GX już teraz!

Prognoza ceny GX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GX? Nasza strona z prognozami cen GX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GX już teraz!

