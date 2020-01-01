Tokenomika Gui Inu (GUI) Odkryj kluczowe informacje o Gui Inu (GUI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gui Inu (GUI) Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: http://guiinu.com/ Biała księga: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Kup GUI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gui Inu (GUI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gui Inu (GUI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Całkowita podaż: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Podaż w obiegu: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Historyczne maksimum: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Historyczne minimum: $ 0.000002520634568915 $ 0.000002520634568915 $ 0.000002520634568915 Aktualna cena: $ 0.00000309 $ 0.00000309 $ 0.00000309 Dowiedz się więcej o cenie Gui Inu (GUI)

Tokenomika Gui Inu (GUI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gui Inu (GUI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GUI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GUI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGUI tokenomikę, poznaj cenę tokena GUIna żywo!

Jak kupić GUI Chcesz dodać Gui Inu (GUI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GUI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GUI na MEXC już teraz!

Historia ceny Gui Inu (GUI) Analiza historii ceny GUI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GUI już teraz!

Prognoza ceny GUI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GUI? Nasza strona z prognozami cen GUI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GUI już teraz!

