Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). Oficjalna strona internetowa: https://gramcoin.org Block Explorer: https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O

Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00
Całkowita podaż: $ 2.46B
Podaż w obiegu: $ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.70M
Historyczne maksimum: $ 0.0847
Historyczne minimum: $ 0.0000039432576
Aktualna cena: $ 0.00314

Tokenomika Gram (GRAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Gram (GRAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRAM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić GRAM

Chcesz dodać Gram (GRAM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GRAM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Gram (GRAM)

Analiza historii ceny GRAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GRAM

Nasza strona z prognozami cen GRAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

