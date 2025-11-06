GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Graphite to 0.388 USD. Śledź aktualizacje cen GP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Graphite to 0.388 USD. Śledź aktualizacje cen GP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GP

Informacje o cenie GP

Czym jest GP

Biała księga GP

Oficjalna strona internetowa GP

Tokenomika GP

Prognoza cen GP

Historia GP

Przewodnik zakupowy GP

Przelicznik GP-fiat

GP na spot

USDT-M Futures GP

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Graphite

Cena Graphite(GP)

Aktualna cena 1 GP do USD:

$0.388
$0.388$0.388
+3.32%1D
USD
Graphite (GP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:43:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Graphite (GP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.226
$ 0.226$ 0.226
Minimum 24h
$ 0.59
$ 0.59$ 0.59
Maksimum 24h

$ 0.226
$ 0.226$ 0.226

$ 0.59
$ 0.59$ 0.59

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645

-9.84%

+3.32%

-13.97%

-13.97%

Aktualna cena Graphite (GP) wynosi $ 0.388. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GP wahał się między $ 0.226 a $ 0.59, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GP w historii to $ 6.974056528051682, a najniższy to $ 0.027421874976476645.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GP zmieniły się o -9.84% w ciągu ostatniej godziny, o +3.32% w ciągu 24 godzin i o -13.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Graphite (GP)

No.1197

$ 13.05M
$ 13.05M$ 13.05M

$ 71.83K
$ 71.83K$ 71.83K

$ 23.02M
$ 23.02M$ 23.02M

33.64M
33.64M 33.64M

59,335,022.14976111
59,335,022.14976111 59,335,022.14976111

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Graphite wynosi $ 13.05M, przy $ 71.83K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GP w obiegu wynosi 33.64M, przy całkowitej podaży 59335022.14976111. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.02M.

Historia ceny Graphite (GP) – USD

Śledź zmiany ceny Graphite dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.012468+3.32%
30 Dni$ -0.4454-53.45%
60 dni$ -0.8007-67.36%
90 dni$ -1.608-80.57%
Dzisiejsza zmiana ceny Graphite

DziśGP odnotował zmianę $ +0.012468 (+3.32%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Graphite

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.4454 (-53.45%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Graphite

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GP o $ -0.8007(-67.36%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Graphite

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -1.608 (-80.57%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Graphite (GP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Graphite.

Co to jest Graphite (GP)

$GP, znany również jako Graphite Protocol, to memecoin ściśle powiązany z ekosystemem Solana, zarządzany przez zespół SolportTom. Projekt wspiera takie platformy jak @bonk_fun i @LiveBonk. $GP odgrywa kluczową rolę w systemie nagród ekosystemowych, a oficjalny profil na Twitterze regularnie publikuje aktualizacje i informacje o partnerstwach.

Graphite jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Graphite. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Graphite na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Graphite będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Graphite (w USD)

Jaka będzie wartość Graphite (GP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Graphite (GP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Graphite.

Sprawdź teraz prognozę ceny Graphite!

Tokenomika Graphite (GP)

Zrozumienie tokenomiki Graphite (GP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GPjuż teraz!

Jak kupić Graphite (GP)

Szukasz jak kupić Graphite? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Graphite na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GP na lokalne waluty

1 Graphite(GP) do VND
10,210.22
1 Graphite(GP) do AUD
A$0.59364
1 Graphite(GP) do GBP
0.29488
1 Graphite(GP) do EUR
0.33368
1 Graphite(GP) do USD
$0.388
1 Graphite(GP) do MYR
RM1.62184
1 Graphite(GP) do TRY
16.33868
1 Graphite(GP) do JPY
¥59.364
1 Graphite(GP) do ARS
ARS$563.13156
1 Graphite(GP) do RUB
31.5638
1 Graphite(GP) do INR
34.38456
1 Graphite(GP) do IDR
Rp6,466.66408
1 Graphite(GP) do PHP
22.795
1 Graphite(GP) do EGP
￡E.18.39508
1 Graphite(GP) do BRL
R$2.07968
1 Graphite(GP) do CAD
C$0.54708
1 Graphite(GP) do BDT
47.28168
1 Graphite(GP) do NGN
559.884
1 Graphite(GP) do COP
$1,492.3062
1 Graphite(GP) do ZAR
R.6.75896
1 Graphite(GP) do UAH
16.31928
1 Graphite(GP) do TZS
T.Sh.953.316
1 Graphite(GP) do VES
Bs86.524
1 Graphite(GP) do CLP
$366.272
1 Graphite(GP) do PKR
Rs109.66432
1 Graphite(GP) do KZT
203.78148
1 Graphite(GP) do THB
฿12.59448
1 Graphite(GP) do TWD
NT$11.99308
1 Graphite(GP) do AED
د.إ1.42396
1 Graphite(GP) do CHF
Fr0.3104
1 Graphite(GP) do HKD
HK$3.01476
1 Graphite(GP) do AMD
֏148.4294
1 Graphite(GP) do MAD
.د.م3.61228
1 Graphite(GP) do MXN
$7.2168
1 Graphite(GP) do SAR
ريال1.455
1 Graphite(GP) do ETB
Br59.48816
1 Graphite(GP) do KES
KSh50.14512
1 Graphite(GP) do JOD
د.أ0.275092
1 Graphite(GP) do PLN
1.43172
1 Graphite(GP) do RON
лв1.71108
1 Graphite(GP) do SEK
kr3.7054
1 Graphite(GP) do BGN
лв0.6596
1 Graphite(GP) do HUF
Ft130.41844
1 Graphite(GP) do CZK
8.21396
1 Graphite(GP) do KWD
د.ك0.119116
1 Graphite(GP) do ILS
1.261
1 Graphite(GP) do BOB
Bs2.6772
1 Graphite(GP) do AZN
0.6596
1 Graphite(GP) do TJS
SM3.589
1 Graphite(GP) do GEL
1.05148
1 Graphite(GP) do AOA
Kz355.311
1 Graphite(GP) do BHD
.د.ب0.146276
1 Graphite(GP) do BMD
$0.388
1 Graphite(GP) do DKK
kr2.51424
1 Graphite(GP) do HNL
L10.22768
1 Graphite(GP) do MUR
17.85576
1 Graphite(GP) do NAD
$6.7512
1 Graphite(GP) do NOK
kr3.9576
1 Graphite(GP) do NZD
$0.68288
1 Graphite(GP) do PAB
B/.0.388
1 Graphite(GP) do PGK
K1.649
1 Graphite(GP) do QAR
ر.ق1.41232
1 Graphite(GP) do RSD
дин.39.51392
1 Graphite(GP) do UZS
soʻm4,619.04688
1 Graphite(GP) do ALL
L32.60752
1 Graphite(GP) do ANG
ƒ0.69452
1 Graphite(GP) do AWG
ƒ0.6984
1 Graphite(GP) do BBD
$0.776
1 Graphite(GP) do BAM
KM0.6596
1 Graphite(GP) do BIF
Fr1,144.212
1 Graphite(GP) do BND
$0.5044
1 Graphite(GP) do BSD
$0.388
1 Graphite(GP) do JMD
$62.4486
1 Graphite(GP) do KHR
1,558.23128
1 Graphite(GP) do KMF
Fr165.288
1 Graphite(GP) do LAK
8,434.78244
1 Graphite(GP) do LKR
රු118.18092
1 Graphite(GP) do MDL
L6.6154
1 Graphite(GP) do MGA
Ar1,747.746
1 Graphite(GP) do MOP
P3.104
1 Graphite(GP) do MVR
5.9752
1 Graphite(GP) do MWK
MK673.61068
1 Graphite(GP) do MZN
MT24.8126
1 Graphite(GP) do NPR
रु55.07272
1 Graphite(GP) do PYG
2,751.696
1 Graphite(GP) do RWF
Fr563.764
1 Graphite(GP) do SBD
$3.18936
1 Graphite(GP) do SCR
5.31948
1 Graphite(GP) do SRD
$14.9574
1 Graphite(GP) do SVC
$3.39112
1 Graphite(GP) do SZL
L6.77448
1 Graphite(GP) do TMT
m1.358
1 Graphite(GP) do TND
د.ت1.149644
1 Graphite(GP) do TTD
$2.62676
1 Graphite(GP) do UGX
Sh1,356.448
1 Graphite(GP) do XAF
Fr221.16
1 Graphite(GP) do XCD
$1.0476
1 Graphite(GP) do XOF
Fr221.16
1 Graphite(GP) do XPF
Fr39.964
1 Graphite(GP) do BWP
P5.23412
1 Graphite(GP) do BZD
$0.77988
1 Graphite(GP) do CVE
$37.29068
1 Graphite(GP) do DJF
Fr68.676
1 Graphite(GP) do DOP
$24.90184
1 Graphite(GP) do DZD
د.ج50.81636
1 Graphite(GP) do FJD
$0.88464
1 Graphite(GP) do GNF
Fr3,373.66
1 Graphite(GP) do GTQ
Q2.97208
1 Graphite(GP) do GYD
$81.15408
1 Graphite(GP) do ISK
kr49.276

Zasoby Graphite

Aby lepiej zrozumieć Graphite, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Graphite
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Graphite

Jaka jest dziś wartość Graphite (GP)?
Aktualna cena GP w USD wynosi 0.388USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GP do USD?
Aktualna cena GP w USD wynosi $ 0.388. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Graphite?
Kapitalizacja rynkowa dla GP wynosi $ 13.05M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GP w obiegu?
W obiegu GP znajduje się 33.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GP?
GP osiąga ATH w wysokości 6.974056528051682 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GP?
GP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.027421874976476645 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GP wynosi $ 71.83K USD.
Czy w tym roku GP pójdzie wyżej?
GP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:43:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Graphite (GP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GP do USD

Kwota

GP
GP
USD
USD

1 GP = 0.388 USD

Handluj GP

GP/USDT
$0.388
$0.388$0.388
+3.10%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,278.76
$103,278.76$103,278.76

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,395.65
$3,395.65$3,395.65

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.75
$160.75$160.75

+0.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.41
$1,477.41$1,477.41

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,278.76
$103,278.76$103,278.76

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,395.65
$3,395.65$3,395.65

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.75
$160.75$160.75

+0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3345
$2.3345$2.3345

+2.55%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0543
$1.0543$1.0543

-2.84%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03680
$0.03680$0.03680

+47.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011099
$0.000011099$0.000011099

+487.87%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000667
$0.0000000667$0.0000000667

+341.72%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1994
$0.1994$0.1994

+298.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4376
$1.4376$1.4376

+77.21%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01849
$0.01849$0.01849

+47.92%