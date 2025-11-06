Prognoza ceny Graphite (GP) (USD)

Sprawdź prognozy cen Graphite na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Graphite % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.3639 $0.3639 $0.3639 -3.08% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Graphite na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Graphite (GP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Graphite może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.3639. Prognoza ceny Graphite (GP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Graphite może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.382095. Prognoza ceny Graphite (GP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GP na 2027 rok wyniesie $ 0.401199 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Graphite (GP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GP na 2028 rok wyniesie $ 0.421259 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Graphite (GP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GP w 2029 roku wyniesie $ 0.442322 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Graphite (GP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GP w 2030 roku wyniesie $ 0.464438 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Graphite (GP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Graphite może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.756521. Prognoza ceny Graphite (GP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Graphite może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.2322. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.3639 0.00%

2026 $ 0.382095 5.00%

2027 $ 0.401199 10.25%

2028 $ 0.421259 15.76%

2029 $ 0.442322 21.55%

2030 $ 0.464438 27.63%

2031 $ 0.487660 34.01%

2032 $ 0.512043 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.537646 47.75%

2034 $ 0.564528 55.13%

2035 $ 0.592754 62.89%

2036 $ 0.622392 71.03%

2037 $ 0.653512 79.59%

2038 $ 0.686187 88.56%

2039 $ 0.720497 97.99%

2040 $ 0.756521 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Graphite na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.3639 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.363949 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.364248 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.365395 0.41% Prognoza ceny Graphite (GP) na dziś Przewidywana cena dla GP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.3639 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Graphite (GP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.363949 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Graphite (GP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.364248 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Graphite (GP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GP wynosi $0.365395 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Graphite Aktualna cena $ 0.3639$ 0.3639 $ 0.3639 Zmiana ceny (24H) -3.08% Kapitalizacja rynkowa $ 12.25M$ 12.25M $ 12.25M Podaż w obiegu 33.64M 33.64M 33.64M Wolumen (24H) $ 73.72K$ 73.72K $ 73.72K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GP to $ 0.3639. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.08%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 73.72K. Ponadto GP ma podaż w obiegu wynoszącą 33.64M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 12.25M. Zobacz na żywo cenę GP

Jak kupić Graphite (GP) Próbujesz kupić GP? Teraz możesz kupować GP za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Graphite i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić GP teraz

Historyczna cena Graphite Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Graphite, cena Graphite wynosi 0.3643USD. Podaż w obiegu Graphite (GP) wynosi 0.00 GP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $12.25M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.38% $ 0.100700 $ 0.59 $ 0.2506

7 D -0.17% $ -0.077699 $ 0.59 $ 0.226

30 Dni -0.55% $ -0.4563 $ 0.8371 $ 0.226 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Graphite zanotował zmianę ceny o $0.100700 , co stanowi 0.38% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Graphite osiągnął maksimum na poziomie $0.59 i minimum na poziomie $0.226 . Zanotowano zmianę ceny o -0.17% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Graphite o -0.55% , co odpowiada około $-0.4563 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GP. Sprawdź pełną historię cen Graphite, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GP

Jak działa moduł przewidywania ceny Graphite (GP)? Moduł predykcji ceny Graphite to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Graphite na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Graphite. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Graphite.

Dlaczego prognoaza ceny GP jest ważna?

Prognozy cen GP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GP? Według Twoich prognoz GP osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GP na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Graphite (GP), przewidywana cena GP osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GP w 2026 roku? Cena 1 Graphite (GP) wynosi dziś $0.3639 . Według powyższego modułu prognoz GP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GP w 2027 roku? Graphite (GP) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GP do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GP w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Graphite (GP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GP w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Graphite (GP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GP w 2030 roku? Cena 1 Graphite (GP) wynosi dziś $0.3639 . Według powyższego modułu prognoz GP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GP na 2040 rok? Graphite (GP) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GP do 2040 roku.