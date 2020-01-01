Tokenomika GOHOME (GOHOME) Odkryj kluczowe informacje o GOHOME (GOHOME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GOHOME (GOHOME) A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders. Oficjalna strona internetowa: https://gohometoken.com/ Biała księga: https://gohometoken.com/wp Block Explorer: https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD Kup GOHOME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GOHOME (GOHOME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOHOME (GOHOME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 98.05M $ 98.05M $ 98.05M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 499.90K $ 499.90K $ 499.90K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Historyczne maksimum: $ 350 $ 350 $ 350 Historyczne minimum: $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 Aktualna cena: $ 196.15 $ 196.15 $ 196.15 Dowiedz się więcej o cenie GOHOME (GOHOME)

Tokenomika GOHOME (GOHOME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GOHOME (GOHOME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOHOME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOHOME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOHOME tokenomikę, poznaj cenę tokena GOHOMEna żywo!

Jak kupić GOHOME Chcesz dodać GOHOME (GOHOME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GOHOME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GOHOME na MEXC już teraz!

Historia ceny GOHOME (GOHOME) Analiza historii ceny GOHOME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GOHOME już teraz!

Prognoza ceny GOHOME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOHOME? Nasza strona z prognozami cen GOHOME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOHOME już teraz!

