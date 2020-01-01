Tokenomika Kalp Network (GINI) Odkryj kluczowe informacje o Kalp Network (GINI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kalp Network (GINI) KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. Oficjalna strona internetowa: https://www.kalp.network/ Biała księga: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://kalpscan.io/home Kup GINI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kalp Network (GINI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kalp Network (GINI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.04M $ 81.04M $ 81.04M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 Aktualna cena: $ 0.04052 $ 0.04052 $ 0.04052 Dowiedz się więcej o cenie Kalp Network (GINI)

Tokenomika Kalp Network (GINI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kalp Network (GINI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GINI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GINI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGINI tokenomikę, poznaj cenę tokena GINIna żywo!

Jak kupić GINI Chcesz dodać Kalp Network (GINI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GINI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GINI na MEXC już teraz!

Historia ceny Kalp Network (GINI) Analiza historii ceny GINI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GINI już teraz!

Prognoza ceny GINI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GINI? Nasza strona z prognozami cen GINI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GINI już teraz!

