HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous "Move to Earn" project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. Oficjalna strona internetowa: https://heal3.com/ Biała księga: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf Block Explorer: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207

Tokenomika i analiza cenowa Governance Health (GHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Governance Health (GHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.22M $ 30.22M $ 30.22M Historyczne maksimum: $ 1.72984 $ 1.72984 $ 1.72984 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.06043 $ 0.06043 $ 0.06043 Dowiedz się więcej o cenie Governance Health (GHT)

Tokenomika Governance Health (GHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Governance Health (GHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGHT tokenomikę, poznaj cenę tokena GHTna żywo!

