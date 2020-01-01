Tokenomika Aavegotchi (GHST)
Informacje o Aavegotchi (GHST)
GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.
Tokenomika i analiza cenowa Aavegotchi (GHST)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aavegotchi (GHST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Aavegotchi (GHST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Aavegotchi (GHST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów GHST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHST.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszGHST tokenomikę, poznaj cenę tokena GHSTna żywo!
Jak kupić GHST
Chcesz dodać Aavegotchi (GHST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GHST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Aavegotchi (GHST)
Analiza historii ceny GHST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny GHST
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GHST? Nasza strona z prognozami cen GHST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
