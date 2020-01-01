Tokenomika Aavegotchi (GHST) Odkryj kluczowe informacje o Aavegotchi (GHST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aavegotchi (GHST) GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. Oficjalna strona internetowa: https://aavegotchi.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 Kup GHST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Aavegotchi (GHST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aavegotchi (GHST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.27M $ 21.27M $ 21.27M Całkowita podaż: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M Podaż w obiegu: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.27M $ 21.27M $ 21.27M Historyczne maksimum: $ 3.9 $ 3.9 $ 3.9 Historyczne minimum: $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 Aktualna cena: $ 0.4032 $ 0.4032 $ 0.4032 Dowiedz się więcej o cenie Aavegotchi (GHST)

Tokenomika Aavegotchi (GHST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aavegotchi (GHST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GHST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGHST tokenomikę, poznaj cenę tokena GHSTna żywo!

Jak kupić GHST Chcesz dodać Aavegotchi (GHST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GHST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GHST na MEXC już teraz!

Historia ceny Aavegotchi (GHST) Analiza historii ceny GHST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GHST już teraz!

Prognoza ceny GHST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GHST? Nasza strona z prognozami cen GHST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GHST już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!