GHST

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

NazwaGHST

PozycjaNo.824

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)17.57%

Podaż w obiegu52,747,801.21406849

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż52,747,802.71425598

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.775128609064033,2024-04-01

Najniższa cena0.3539703646922037,2025-03-11

Publiczny blockchainETH

