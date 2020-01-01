Tokenomika GCB TOKEN (GCB) Odkryj kluczowe informacje o GCB TOKEN (GCB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GCB TOKEN (GCB) GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. Oficjalna strona internetowa: https://www.gcbex.com Biała księga: https://gcbtoken.io/download/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Kup GCB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GCB TOKEN (GCB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GCB TOKEN (GCB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.22M $ 36.22M $ 36.22M Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.35M $ 75.35M $ 75.35M Historyczne maksimum: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 Historyczne minimum: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 Aktualna cena: $ 0.03014 $ 0.03014 $ 0.03014 Dowiedz się więcej o cenie GCB TOKEN (GCB)

Tokenomika GCB TOKEN (GCB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GCB TOKEN (GCB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GCB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GCB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGCB tokenomikę, poznaj cenę tokena GCBna żywo!

Jak kupić GCB Chcesz dodać GCB TOKEN (GCB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GCB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GCB na MEXC już teraz!

Historia ceny GCB TOKEN (GCB) Analiza historii ceny GCB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GCB już teraz!

Prognoza ceny GCB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GCB? Nasza strona z prognozami cen GCB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GCB już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!