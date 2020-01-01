Tokenomika Gari Token (GARI) Odkryj kluczowe informacje o Gari Token (GARI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gari Token (GARI) GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Oficjalna strona internetowa: https://www.gari.network/ Biała księga: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks

Tokenomika i analiza cenowa Gari Token (GARI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gari Token (GARI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Całkowita podaż: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M Podaż w obiegu: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Historyczne maksimum: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Historyczne minimum: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 Aktualna cena: $ 0.003145 $ 0.003145 $ 0.003145 Dowiedz się więcej o cenie Gari Token (GARI)

Tokenomika Gari Token (GARI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gari Token (GARI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GARI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GARI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGARI tokenomikę, poznaj cenę tokena GARIna żywo!

Jak kupić GARI Chcesz dodać Gari Token (GARI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GARI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GARI na MEXC już teraz!

Historia ceny Gari Token (GARI) Analiza historii ceny GARI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GARI już teraz!

Prognoza ceny GARI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GARI? Nasza strona z prognozami cen GARI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GARI już teraz!

