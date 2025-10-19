Aktualna cena SQUID MEME to 38.964 USD. Śledź aktualizacje cen GAME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GAME łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SQUID MEME to 38.964 USD. Śledź aktualizacje cen GAME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GAME łatwo w MEXC już teraz.

Cena SQUID MEME(GAME)

Aktualna cena 1 GAME do USD:

$38.9805
$38.9805$38.9805
-3.55%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie SQUID MEME (GAME) (USD)

Aktualna cena SQUID MEME (GAME) wynosi $ 38.964. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GAME wahał się między $ 38.7 a $ 42.9931, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GAME w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GAME zmieniły się o -0.44% w ciągu ostatniej godziny, o -3.55% w ciągu 24 godzin i o -0.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SQUID MEME (GAME)

TONCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa SQUID MEME wynosi --, przy $ 502.38K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GAME w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 456000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.77B.

Historia ceny SQUID MEME (GAME) – USD

Śledź zmiany ceny SQUID MEME dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.434741-3.55%
30 Dni$ +11.9131+44.03%
60 dni$ +14.9374+62.17%
90 dni$ +26.1312+203.62%
Dzisiejsza zmiana ceny SQUID MEME

DziśGAME odnotował zmianę $ -1.434741 (-3.55%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SQUID MEME

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +11.9131 (+44.03%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SQUID MEME

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GAME o $ +14.9374(+62.17%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SQUID MEME

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +26.1312 (+203.62%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SQUID MEME (GAME)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SQUID MEME.

Co to jest SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SQUID MEME. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GAME, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SQUID MEME na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SQUID MEME będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SQUID MEME (w USD)

Jaka będzie wartość SQUID MEME (GAME) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SQUID MEME (GAME) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SQUID MEME.

Sprawdź teraz prognozę ceny SQUID MEME!

Tokenomika SQUID MEME (GAME)

Zrozumienie tokenomiki SQUID MEME (GAME) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GAMEjuż teraz!

Jak kupić SQUID MEME (GAME)

Szukasz jak kupić SQUID MEME? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SQUID MEME na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GAME na lokalne waluty

Zasoby SQUID MEME

Aby lepiej zrozumieć SQUID MEME, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa SQUID MEME
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SQUID MEME

Jaka jest dziś wartość SQUID MEME (GAME)?
Aktualna cena GAME w USD wynosi 38.964USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GAME do USD?
Aktualna cena GAME w USD wynosi $ 38.964. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SQUID MEME?
Kapitalizacja rynkowa dla GAME wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GAME w obiegu?
W obiegu GAME znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GAME?
GAME osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GAME?
GAME zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu GAME?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GAME wynosi $ 502.38K USD.
Czy w tym roku GAME pójdzie wyżej?
GAME może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GAME, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

