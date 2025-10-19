Cena SQUID MEME(GAME)
-0.44%
-3.55%
-0.31%
-0.31%
Aktualna cena SQUID MEME (GAME) wynosi $ 38.964. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GAME wahał się między $ 38.7 a $ 42.9931, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GAME w historii to --, a najniższy to --.
Pod względem krótkoterminowych wyniki GAME zmieniły się o -0.44% w ciągu ostatniej godziny, o -3.55% w ciągu 24 godzin i o -0.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa SQUID MEME wynosi --, przy $ 502.38K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GAME w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 456000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.77B.
Śledź zmiany ceny SQUID MEME dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -1.434741
|-3.55%
|30 Dni
|$ +11.9131
|+44.03%
|60 dni
|$ +14.9374
|+62.17%
|90 dni
|$ +26.1312
|+203.62%
DziśGAME odnotował zmianę $ -1.434741 (-3.55%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +11.9131 (+44.03%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GAME o $ +14.9374(+62.17%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +26.1312 (+203.62%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
Aby lepiej zrozumieć SQUID MEME, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
