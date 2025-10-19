Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) (USD)

Sprawdź prognozy cen SQUID MEME na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GAME w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SQUID MEME % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $39.0673 $39.0673 $39.0673 -3.33% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SQUID MEME na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SQUID MEME może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 39.0673. Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SQUID MEME może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 41.0206. Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GAME na 2027 rok wyniesie $ 43.0716 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GAME na 2028 rok wyniesie $ 45.2252 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GAME w 2029 roku wyniesie $ 47.4865 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GAME w 2030 roku wyniesie $ 49.8608 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SQUID MEME może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 81.2181. Prognoza ceny SQUID MEME (GAME) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SQUID MEME może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 132.2957. Rok Cena Wzrost 2025 $ 39.0673 0.00%

Bieżące statystyki cen SQUID MEME Aktualna cena $ 39.0673$ 39.0673 $ 39.0673 Zmiana ceny (24H) -3.33% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 502.64K$ 502.64K $ 502.64K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GAME to $ 39.0673. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.33%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 502.64K. Ponadto GAME ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę GAME

Jak kupić SQUID MEME (GAME) Próbujesz kupić GAME? Teraz możesz kupować GAME za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić SQUID MEME i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić GAME teraz

Historyczna cena SQUID MEME Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SQUID MEME, cena SQUID MEME wynosi 39.0673USD. Podaż w obiegu SQUID MEME (GAME) wynosi 0.00 GAME , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.425100 $ 42.9931 $ 38.7

7 D -0.01% $ -0.487600 $ 42.9931 $ 36.4961

30 Dni 0.44% $ 11.9912 $ 42.9931 $ 25.9075 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SQUID MEME zanotował zmianę ceny o $-0.425100 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SQUID MEME osiągnął maksimum na poziomie $42.9931 i minimum na poziomie $36.4961 . Zanotowano zmianę ceny o -0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GAME do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SQUID MEME o 0.44% , co odpowiada około $11.9912 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GAME. Sprawdź pełną historię cen SQUID MEME, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GAME

Jak działa moduł przewidywania ceny SQUID MEME (GAME)? Moduł predykcji ceny SQUID MEME to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GAME. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SQUID MEME na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GAME, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SQUID MEME. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GAME. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GAME, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SQUID MEME.

Dlaczego prognoaza ceny GAME jest ważna?

Prognozy cen GAME są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GAME? Według Twoich prognoz GAME osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GAME na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny SQUID MEME (GAME), przewidywana cena GAME osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GAME w 2026 roku? Cena 1 SQUID MEME (GAME) wynosi dziś $39.0673 . Według powyższego modułu prognoz GAME wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GAME w 2027 roku? SQUID MEME (GAME) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GAME do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GAME w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SQUID MEME (GAME) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GAME w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SQUID MEME (GAME) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GAME w 2030 roku? Cena 1 SQUID MEME (GAME) wynosi dziś $39.0673 . Według powyższego modułu prognoz GAME wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GAME na 2040 rok? SQUID MEME (GAME) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GAME do 2040 roku.