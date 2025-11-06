GiełdaDEX+
Aktualna cena Griffin AI to 0.005201 USD. Śledź aktualizacje cen GAIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Więcej informacji o GAIN

Informacje o cenie GAIN

Czym jest GAIN

Biała księga GAIN

Oficjalna strona internetowa GAIN

Tokenomika GAIN

Prognoza cen GAIN

Historia GAIN

Przewodnik zakupowy GAIN

Przelicznik GAIN-fiat

GAIN na spot

USDT-M Futures GAIN

Logo Griffin AI

Cena Griffin AI(GAIN)

Aktualna cena 1 GAIN do USD:

$0.005201
$0.005201$0.005201
-9.13%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:40:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Griffin AI (GAIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00419
$ 0.00419$ 0.00419
Minimum 24h
$ 0.005801
$ 0.005801$ 0.005801
Maksimum 24h

$ 0.00419
$ 0.00419$ 0.00419

$ 0.005801
$ 0.005801$ 0.005801

--
----

--
----

-1.85%

-9.13%

-37.72%

-37.72%

Aktualna cena Griffin AI (GAIN) wynosi $ 0.005201. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GAIN wahał się między $ 0.00419 a $ 0.005801, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GAIN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GAIN zmieniły się o -1.85% w ciągu ostatniej godziny, o -9.13% w ciągu 24 godzin i o -37.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Griffin AI (GAIN)

--
----

$ 33.14K
$ 33.14K$ 33.14K

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Griffin AI wynosi --, przy $ 33.14K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GAIN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.20M.

Historia ceny Griffin AI (GAIN) – USD

Śledź zmiany ceny Griffin AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00052256-9.13%
30 Dni$ -0.029769-85.13%
60 dni$ -0.014799-74.00%
90 dni$ -0.014799-74.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Griffin AI

DziśGAIN odnotował zmianę $ -0.00052256 (-9.13%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Griffin AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.029769 (-85.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Griffin AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GAIN o $ -0.014799(-74.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Griffin AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.014799 (-74.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Griffin AI (GAIN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Griffin AI.

Co to jest Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Griffin AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GAIN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Griffin AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Griffin AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Griffin AI (w USD)

Jaka będzie wartość Griffin AI (GAIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Griffin AI (GAIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Griffin AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Griffin AI!

Tokenomika Griffin AI (GAIN)

Zrozumienie tokenomiki Griffin AI (GAIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GAINjuż teraz!

Jak kupić Griffin AI (GAIN)

Szukasz jak kupić Griffin AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Griffin AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GAIN na lokalne waluty

136.864315
A$0.00795753
0.00395276
0.00447286
$0.005201
$0.005201
Zasoby Griffin AI

Aby lepiej zrozumieć Griffin AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Griffin AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Griffin AI

Jaka jest dziś wartość Griffin AI (GAIN)?
Aktualna cena GAIN w USD wynosi 0.005201USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GAIN do USD?
Aktualna cena GAIN w USD wynosi $ 0.005201. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Griffin AI?
Kapitalizacja rynkowa dla GAIN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GAIN w obiegu?
W obiegu GAIN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GAIN?
GAIN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GAIN?
GAIN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu GAIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GAIN wynosi $ 33.14K USD.
Czy w tym roku GAIN pójdzie wyżej?
GAIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GAIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:40:55 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GAIN do USD

Kwota

GAIN
GAIN
USD
USD

1 GAIN = 0.005201 USD

Handluj GAIN

GAIN/USDT
$0.005201
$0.005201$0.005201
-9.13%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,308.45
$3,396.45
$160.75
$0.9999
$1,477.41
$103,308.45
$3,396.45
$160.75
$2.3346
$1.0524
