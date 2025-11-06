Co to jest Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe's first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb's Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI's native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Griffin AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu GAIN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Griffin AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Griffin AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Griffin AI (w USD)

Jaka będzie wartość Griffin AI (GAIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Griffin AI (GAIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Griffin AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Griffin AI!

Tokenomika Griffin AI (GAIN)

Zrozumienie tokenomiki Griffin AI (GAIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GAINjuż teraz!

Jak kupić Griffin AI (GAIN)

Szukasz jak kupić Griffin AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Griffin AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GAIN na lokalne waluty

Wypróbuj konwerter

Zasoby Griffin AI

Aby lepiej zrozumieć Griffin AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Griffin AI Jaka jest dziś wartość Griffin AI (GAIN)? Aktualna cena GAIN w USD wynosi 0.005201USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena GAIN do USD? $ 0.005201 . Sprawdź Aktualna cena GAIN w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Griffin AI? Kapitalizacja rynkowa dla GAIN wynosi -- USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż GAIN w obiegu? W obiegu GAIN znajduje się -- USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GAIN? GAIN osiąga ATH w wysokości -- USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GAIN? GAIN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD . Jaki jest wolumen obrotu GAIN? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GAIN wynosi $ 33.14K USD . Czy w tym roku GAIN pójdzie wyżej? GAIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GAIN , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

