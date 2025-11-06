Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Griffin AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GAIN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Griffin AI
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Griffin AI
$0.005009
$0.005009
-12.49%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Griffin AI na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Griffin AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.005009.

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Griffin AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005259.

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GAIN na 2027 rok wyniesie $ 0.005522 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GAIN na 2028 rok wyniesie $ 0.005798 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GAIN w 2029 roku wyniesie $ 0.006088 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GAIN w 2030 roku wyniesie $ 0.006392 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Griffin AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010413.

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Griffin AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016962.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.005009
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005259
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005522
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005798
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006088
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006392
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006712
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007048
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.007400
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007770
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008159
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008567
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008995
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009445
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009917
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010413
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Griffin AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.005009
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.005009
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.005013
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.005029
    0.41%
Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na dziś

Przewidywana cena dla GAIN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.005009. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Griffin AI (GAIN) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GAIN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.005009. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Griffin AI (GAIN) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GAIN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.005013. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Griffin AI (GAIN) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GAIN wynosi $0.005029. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Griffin AI

$ 0.005009
$ 0.005009

-12.49%

--
----

--
----

$ 35.46K
$ 35.46K

--

Najnowsza cena GAIN to $ 0.005009. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -12.49%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 35.46K.
Ponadto GAIN ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Jak kupić Griffin AI (GAIN)

Próbujesz kupić GAIN? Teraz możesz kupować GAIN za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Griffin AI i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić GAIN teraz

Historyczna cena Griffin AI

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Griffin AI, cena Griffin AI wynosi 0.005009USD. Podaż w obiegu Griffin AI (GAIN) wynosi 0.00 GAIN, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $--.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.05%
    $ 0.000232
    $ 0.005801
    $ 0.004777
  • 7 D
    -0.35%
    $ -0.002790
    $ 0.0081
    $ 0.00419
  • 30 Dni
    -0.89%
    $ -0.044881
    $ 0.06
    $ 0.00419
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Griffin AI zanotował zmianę ceny o $0.000232, co stanowi 0.05% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Griffin AI osiągnął maksimum na poziomie $0.0081 i minimum na poziomie $0.00419. Zanotowano zmianę ceny o -0.35%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał GAIN do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Griffin AI o -0.89%, co odpowiada około $-0.044881 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GAIN.

Sprawdź pełną historię cen Griffin AI, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen GAIN

Jak działa moduł przewidywania ceny Griffin AI (GAIN)?

Moduł predykcji ceny Griffin AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GAIN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Griffin AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GAIN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Griffin AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GAIN.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GAIN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Griffin AI.

Dlaczego prognoaza ceny GAIN jest ważna?

Prognozy cen GAIN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w GAIN?
Według Twoich prognoz GAIN osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny GAIN na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Griffin AI (GAIN), przewidywana cena GAIN osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 GAIN w 2026 roku?
Cena 1 Griffin AI (GAIN) wynosi dziś $0.005009. Według powyższego modułu prognoz GAIN wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena GAIN w 2027 roku?
Griffin AI (GAIN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GAIN do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa GAIN w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Griffin AI (GAIN) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa GAIN w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Griffin AI (GAIN) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 GAIN w 2030 roku?
Cena 1 Griffin AI (GAIN) wynosi dziś $0.005009. Według powyższego modułu prognoz GAIN wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny GAIN na 2040 rok?
Griffin AI (GAIN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GAIN do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.