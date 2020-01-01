Tokenomika Gaia (GAIA) Odkryj kluczowe informacje o Gaia (GAIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gaia (GAIA) Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Oficjalna strona internetowa: https://www.gaianet.ai/ Biała księga: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81

Tokenomika i analiza cenowa Gaia (GAIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gaia (GAIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 96.43M $ 96.43M $ 96.43M Historyczne maksimum: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 Historyczne minimum: $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 Aktualna cena: $ 0.09643 $ 0.09643 $ 0.09643 Dowiedz się więcej o cenie Gaia (GAIA)

Tokenomika Gaia (GAIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gaia (GAIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAIA tokenomikę, poznaj cenę tokena GAIAna żywo!

Historia ceny Gaia (GAIA) Analiza historii ceny GAIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GAIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GAIA? Nasza strona z prognozami cen GAIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

