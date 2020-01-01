Tokenomika GAG Token (GAG) Odkryj kluczowe informacje o GAG Token (GAG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GAG Token (GAG) GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. Oficjalna strona internetowa: https://gagtoken.com/ Biała księga: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757

Tokenomika i analiza cenowa GAG Token (GAG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GAG Token (GAG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 426.95K $ 426.95K $ 426.95K Historyczne maksimum: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.006469 $ 0.006469 $ 0.006469 Dowiedz się więcej o cenie GAG Token (GAG)

Tokenomika GAG Token (GAG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GAG Token (GAG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAG tokenomikę, poznaj cenę tokena GAGna żywo!

Jak kupić GAG Chcesz dodać GAG Token (GAG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GAG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GAG na MEXC już teraz!

Historia ceny GAG Token (GAG) Analiza historii ceny GAG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GAG już teraz!

Prognoza ceny GAG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GAG? Nasza strona z prognozami cen GAG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GAG już teraz!

