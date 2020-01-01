Tokenomika Forest Protocol (FOREST) Odkryj kluczowe informacje o Forest Protocol (FOREST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Forest Protocol (FOREST) Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes. Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes. Oficjalna strona internetowa: https://forest.inc Biała księga: https://docs.forest.inc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8D33F0Ae6d111212D9d64B0821c7Cf09E6270C27 Kup FOREST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Forest Protocol (FOREST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Forest Protocol (FOREST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 81.00M $ 81.00M $ 81.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.24M $ 56.24M $ 56.24M Historyczne maksimum: $ 0.06816 $ 0.06816 $ 0.06816 Historyczne minimum: $ 0.031002873457605877 $ 0.031002873457605877 $ 0.031002873457605877 Aktualna cena: $ 0.05624 $ 0.05624 $ 0.05624 Dowiedz się więcej o cenie Forest Protocol (FOREST)

Tokenomika Forest Protocol (FOREST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Forest Protocol (FOREST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FOREST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOREST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFOREST tokenomikę, poznaj cenę tokena FORESTna żywo!

Jak kupić FOREST Chcesz dodać Forest Protocol (FOREST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FOREST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FOREST na MEXC już teraz!

Historia ceny Forest Protocol (FOREST) Analiza historii ceny FOREST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FOREST już teraz!

Prognoza ceny FOREST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FOREST? Nasza strona z prognozami cen FOREST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FOREST już teraz!

