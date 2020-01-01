Tokenomika Forest Protocol (FOREST)

Tokenomika Forest Protocol (FOREST)

Odkryj kluczowe informacje o Forest Protocol (FOREST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Oficjalna strona internetowa:
https://forest.inc
Biała księga:
https://docs.forest.inc/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8D33F0Ae6d111212D9d64B0821c7Cf09E6270C27

Tokenomika i analiza cenowa Forest Protocol (FOREST)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Forest Protocol (FOREST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 81.00M
$ 81.00M$ 81.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 56.24M
$ 56.24M$ 56.24M
Historyczne maksimum:
$ 0.06816
$ 0.06816$ 0.06816
Historyczne minimum:
$ 0.031002873457605877
$ 0.031002873457605877$ 0.031002873457605877
Aktualna cena:
$ 0.05624
$ 0.05624$ 0.05624

Tokenomika Forest Protocol (FOREST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Forest Protocol (FOREST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FOREST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOREST.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFOREST tokenomikę, poznaj cenę tokena FORESTna żywo!

Jak kupić FOREST

Chcesz dodać Forest Protocol (FOREST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FOREST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Forest Protocol (FOREST)

Analiza historii ceny FOREST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny FOREST

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FOREST? Nasza strona z prognozami cen FOREST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.