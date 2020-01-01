Tokenomika Fluence (FLT) Odkryj kluczowe informacje o Fluence (FLT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fluence (FLT) Fluence is a decentralzied compute platform. Fluence is a decentralzied compute platform. Oficjalna strona internetowa: https://fluence.network/ Biała księga: https://fluence.dev/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x236501327e701692a281934230AF0b6BE8Df3353 Kup FLT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fluence (FLT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fluence (FLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 213.50M $ 213.50M $ 213.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.26M $ 27.26M $ 27.26M Historyczne maksimum: $ 0.4389 $ 0.4389 $ 0.4389 Historyczne minimum: $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 Aktualna cena: $ 0.02726 $ 0.02726 $ 0.02726 Dowiedz się więcej o cenie Fluence (FLT)

Tokenomika Fluence (FLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fluence (FLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLT tokenomikę, poznaj cenę tokena FLTna żywo!

Jak kupić FLT Chcesz dodać Fluence (FLT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FLT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FLT na MEXC już teraz!

Historia ceny Fluence (FLT) Analiza historii ceny FLT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLT już teraz!

Prognoza ceny FLT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLT? Nasza strona z prognozami cen FLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!