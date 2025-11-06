GiełdaDEX+
Aktualna cena FactualAI to 0.00013 USD. Śledź aktualizacje cen FCTAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FCTAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FCTAI

Informacje o cenie FCTAI

Czym jest FCTAI

Biała księga FCTAI

Oficjalna strona internetowa FCTAI

Tokenomika FCTAI

Prognoza cen FCTAI

Historia FCTAI

Przewodnik zakupowy FCTAI

Przelicznik FCTAI-fiat

FCTAI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FactualAI

Cena FactualAI(FCTAI)

Aktualna cena 1 FCTAI do USD:

$0.00013
$0.00013$0.00013
0.00%1D
USD
FactualAI (FCTAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:36:41 (UTC+8)

Informacje o cenie FactualAI (FCTAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
Minimum 24h
$ 0.00013
$ 0.00013$ 0.00013
Maksimum 24h

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

$ 0.00013
$ 0.00013$ 0.00013

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+8.33%

+8.33%

Aktualna cena FactualAI (FCTAI) wynosi $ 0.00013. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FCTAI wahał się między $ 0.00012 a $ 0.00013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FCTAI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FCTAI zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +8.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FactualAI (FCTAI)

--
----

$ 6.86
$ 6.86$ 6.86

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa FactualAI wynosi --, przy $ 6.86 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FCTAI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.30M.

Historia ceny FactualAI (FCTAI) – USD

Śledź zmiany ceny FactualAI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 00.00%
30 Dni$ -0.00009-40.91%
60 dni$ -0.00107-89.17%
90 dni$ -0.01237-98.96%
Dzisiejsza zmiana ceny FactualAI

DziśFCTAI odnotował zmianę $ 0 (0.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny FactualAI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00009 (-40.91%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny FactualAI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FCTAI o $ -0.00107(-89.17%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny FactualAI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01237 (-98.96%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe FactualAI (FCTAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen FactualAI.

Co to jest FactualAI (FCTAI)

FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information.

FactualAI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w FactualAI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FCTAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące FactualAI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno FactualAI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny FactualAI (w USD)

Jaka będzie wartość FactualAI (FCTAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FactualAI (FCTAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FactualAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny FactualAI!

Tokenomika FactualAI (FCTAI)

Zrozumienie tokenomiki FactualAI (FCTAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FCTAIjuż teraz!

Jak kupić FactualAI (FCTAI)

Szukasz jak kupić FactualAI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić FactualAI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby FactualAI

Aby lepiej zrozumieć FactualAI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa FactualAI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące FactualAI

Jaka jest dziś wartość FactualAI (FCTAI)?
Aktualna cena FCTAI w USD wynosi 0.00013USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FCTAI do USD?
Aktualna cena FCTAI w USD wynosi $ 0.00013. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FactualAI?
Kapitalizacja rynkowa dla FCTAI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FCTAI w obiegu?
W obiegu FCTAI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FCTAI?
FCTAI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FCTAI?
FCTAI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu FCTAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FCTAI wynosi $ 6.86 USD.
Czy w tym roku FCTAI pójdzie wyżej?
FCTAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FCTAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:36:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FactualAI (FCTAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

