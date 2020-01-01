Tokenomika DeepFakeAI (FAKEAI) Odkryj kluczowe informacje o DeepFakeAI (FAKEAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DeepFakeAI (FAKEAI) DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value. DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value. Oficjalna strona internetowa: https://fakeai.io/ Biała księga: https://fakeai.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c Kup FAKEAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DeepFakeAI (FAKEAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeepFakeAI (FAKEAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 954.91M $ 954.91M $ 954.91M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Historyczne maksimum: $ 0.046499 $ 0.046499 $ 0.046499 Historyczne minimum: $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 Aktualna cena: $ 0.001546 $ 0.001546 $ 0.001546 Dowiedz się więcej o cenie DeepFakeAI (FAKEAI)

Tokenomika DeepFakeAI (FAKEAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeepFakeAI (FAKEAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAKEAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAKEAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAKEAI tokenomikę, poznaj cenę tokena FAKEAIna żywo!

Jak kupić FAKEAI Chcesz dodać DeepFakeAI (FAKEAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FAKEAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FAKEAI na MEXC już teraz!

Historia ceny DeepFakeAI (FAKEAI) Analiza historii ceny FAKEAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FAKEAI już teraz!

Prognoza ceny FAKEAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAKEAI? Nasza strona z prognozami cen FAKEAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAKEAI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!