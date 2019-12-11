Tokenomika Energy Web (EWT) Odkryj kluczowe informacje o Energy Web (EWT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Energy Web (EWT) Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Oficjalna strona internetowa: https://www.energyweb.org/ Biała księga: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Block Explorer: https://explorer.energyweb.org/ Kup EWT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Energy Web (EWT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Energy Web (EWT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.53M $ 32.53M $ 32.53M Całkowita podaż: $ 83.25M $ 83.25M $ 83.25M Podaż w obiegu: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 108.20M $ 108.20M $ 108.20M Historyczne maksimum: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Historyczne minimum: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Aktualna cena: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 Dowiedz się więcej o cenie Energy Web (EWT)

Tokenomika Energy Web (EWT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Energy Web (EWT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EWT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EWT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEWT tokenomikę, poznaj cenę tokena EWTna żywo!

Historia ceny Energy Web (EWT) Analiza historii ceny EWT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EWT już teraz!

Prognoza ceny EWT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EWT? Nasza strona z prognozami cen EWT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EWT już teraz!

