Informacje o Eesee (ESE) Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Oficjalna strona internetowa: https://eesee.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4 Kup ESE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Eesee (ESE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eesee (ESE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Całkowita podaż: $ 639.02M $ 639.02M $ 639.02M Podaż w obiegu: $ 563.94M $ 563.94M $ 563.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Historyczne maksimum: $ 0.1775 $ 0.1775 $ 0.1775 Historyczne minimum: $ 0.004717902274633066 $ 0.004717902274633066 $ 0.004717902274633066 Aktualna cena: $ 0.004934 $ 0.004934 $ 0.004934 Dowiedz się więcej o cenie Eesee (ESE)

Tokenomika Eesee (ESE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eesee (ESE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ESE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ESE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszESE tokenomikę, poznaj cenę tokena ESEna żywo!

Jak kupić ESE Chcesz dodać Eesee (ESE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ESE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ESE na MEXC już teraz!

Historia ceny Eesee (ESE) Analiza historii ceny ESE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ESE już teraz!

Prognoza ceny ESE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ESE? Nasza strona z prognozami cen ESE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ESE już teraz!

