Aktualna cena Eclipse to 0.10094 USD. Śledź aktualizacje cen ES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ES łatwo w MEXC już teraz.

Cena Eclipse(ES)

Aktualna cena 1 ES do USD:

$0.10098
$0.10098
+0.06%1D
USD
Eclipse (ES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:34:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Eclipse (ES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.09669
$ 0.09669
Minimum 24h
$ 0.10218
$ 0.10218
Maksimum 24h

$ 0.09669
$ 0.09669

$ 0.10218
$ 0.10218

$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376

$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612

-0.14%

+0.06%

-7.51%

-7.51%

Aktualna cena Eclipse (ES) wynosi $ 0.10094. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ES wahał się między $ 0.09669 a $ 0.10218, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ES w historii to $ 0.7106542736874376, a najniższy to $ 0.07407824397399612.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ES zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o -7.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eclipse (ES)

No.963

$ 13.39M
$ 13.39M

$ 156.33K
$ 156.33K

$ 100.94M
$ 100.94M

132.65M
132.65M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

13.26%

ECLIPSE

Obecna kapitalizacja rynkowa Eclipse wynosi $ 13.39M, przy $ 156.33K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ES w obiegu wynosi 132.65M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 100.94M.

Historia ceny Eclipse (ES) – USD

Śledź zmiany ceny Eclipse dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000606+0.06%
30 Dni$ -0.03416-25.29%
60 dni$ -0.03466-25.57%
90 dni$ -0.08796-46.57%
Dzisiejsza zmiana ceny Eclipse

DziśES odnotował zmianę $ +0.0000606 (+0.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Eclipse

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03416 (-25.29%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Eclipse

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ES o $ -0.03466(-25.57%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Eclipse

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.08796 (-46.57%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Eclipse (ES)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Eclipse.

Co to jest Eclipse (ES)

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Eclipse. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ES, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Eclipse na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Eclipse będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Eclipse (w USD)

Jaka będzie wartość Eclipse (ES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Eclipse (ES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Eclipse.

Sprawdź teraz prognozę ceny Eclipse!

Tokenomika Eclipse (ES)

Zrozumienie tokenomiki Eclipse (ES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ESjuż teraz!

Jak kupić Eclipse (ES)

Szukasz jak kupić Eclipse? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Eclipse na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ES na lokalne waluty

1 Eclipse(ES) do VND
2,656.2361
1 Eclipse(ES) do AUD
A$0.1544382
1 Eclipse(ES) do GBP
0.0767144
1 Eclipse(ES) do EUR
0.0868084
1 Eclipse(ES) do USD
$0.10094
1 Eclipse(ES) do MYR
RM0.4219292
1 Eclipse(ES) do TRY
4.2505834
1 Eclipse(ES) do JPY
¥15.44382
1 Eclipse(ES) do ARS
ARS$146.5012878
1 Eclipse(ES) do RUB
8.211469
1 Eclipse(ES) do INR
8.938237
1 Eclipse(ES) do IDR
Rp1,682.3326604
1 Eclipse(ES) do PHP
5.930225
1 Eclipse(ES) do EGP
￡E.4.7855654
1 Eclipse(ES) do BRL
R$0.540029
1 Eclipse(ES) do CAD
C$0.1423254
1 Eclipse(ES) do BDT
12.3005484
1 Eclipse(ES) do NGN
145.65642
1 Eclipse(ES) do COP
$388.230381
1 Eclipse(ES) do ZAR
R.1.7603936
1 Eclipse(ES) do UAH
4.2455364
1 Eclipse(ES) do TZS
T.Sh.248.00958
1 Eclipse(ES) do VES
Bs22.50962
1 Eclipse(ES) do CLP
$95.28736
1 Eclipse(ES) do PKR
Rs28.5296816
1 Eclipse(ES) do KZT
53.0146974
1 Eclipse(ES) do THB
฿3.2765124
1 Eclipse(ES) do TWD
NT$3.119046
1 Eclipse(ES) do AED
د.إ0.3704498
1 Eclipse(ES) do CHF
Fr0.080752
1 Eclipse(ES) do HKD
HK$0.7843038
1 Eclipse(ES) do AMD
֏38.614597
1 Eclipse(ES) do MAD
.د.م0.9397514
1 Eclipse(ES) do MXN
$1.877484
1 Eclipse(ES) do SAR
ريال0.378525
1 Eclipse(ES) do ETB
Br15.4761208
1 Eclipse(ES) do KES
KSh13.0454856
1 Eclipse(ES) do JOD
د.أ0.07156646
1 Eclipse(ES) do PLN
0.3724686
1 Eclipse(ES) do RON
лв0.4451454
1 Eclipse(ES) do SEK
kr0.963977
1 Eclipse(ES) do BGN
лв0.171598
1 Eclipse(ES) do HUF
Ft33.9400656
1 Eclipse(ES) do CZK
2.1379092
1 Eclipse(ES) do KWD
د.ك0.03098858
1 Eclipse(ES) do ILS
0.328055
1 Eclipse(ES) do BOB
Bs0.696486
1 Eclipse(ES) do AZN
0.171598
1 Eclipse(ES) do TJS
SM0.933695
1 Eclipse(ES) do GEL
0.2735474
1 Eclipse(ES) do AOA
Kz92.435805
1 Eclipse(ES) do BHD
.د.ب0.03795344
1 Eclipse(ES) do BMD
$0.10094
1 Eclipse(ES) do DKK
kr0.6540912
1 Eclipse(ES) do HNL
L2.6607784
1 Eclipse(ES) do MUR
4.6452588
1 Eclipse(ES) do NAD
$1.756356
1 Eclipse(ES) do NOK
kr1.029588
1 Eclipse(ES) do NZD
$0.1776544
1 Eclipse(ES) do PAB
B/.0.10094
1 Eclipse(ES) do PGK
K0.428995
1 Eclipse(ES) do QAR
ر.ق0.3674216
1 Eclipse(ES) do RSD
дин.10.2837672
1 Eclipse(ES) do UZS
soʻm1,201.6664744
1 Eclipse(ES) do ALL
L8.4829976
1 Eclipse(ES) do ANG
ƒ0.1806826
1 Eclipse(ES) do AWG
ƒ0.181692
1 Eclipse(ES) do BBD
$0.20188
1 Eclipse(ES) do BAM
KM0.171598
1 Eclipse(ES) do BIF
Fr297.67206
1 Eclipse(ES) do BND
$0.131222
1 Eclipse(ES) do BSD
$0.10094
1 Eclipse(ES) do JMD
$16.246293
1 Eclipse(ES) do KHR
405.3810964
1 Eclipse(ES) do KMF
Fr43.00044
1 Eclipse(ES) do LAK
2,194.3477822
1 Eclipse(ES) do LKR
රු30.7453146
1 Eclipse(ES) do MDL
L1.721027
1 Eclipse(ES) do MGA
Ar454.68423
1 Eclipse(ES) do MOP
P0.80752
1 Eclipse(ES) do MVR
1.554476
1 Eclipse(ES) do MWK
MK175.2429434
1 Eclipse(ES) do MZN
MT6.455113
1 Eclipse(ES) do NPR
रु14.3274236
1 Eclipse(ES) do PYG
715.86648
1 Eclipse(ES) do RWF
Fr146.66582
1 Eclipse(ES) do SBD
$0.8297268
1 Eclipse(ES) do SCR
1.3838874
1 Eclipse(ES) do SRD
$3.891237
1 Eclipse(ES) do SVC
$0.8822156
1 Eclipse(ES) do SZL
L1.7624124
1 Eclipse(ES) do TMT
m0.35329
1 Eclipse(ES) do TND
د.ت0.29908522
1 Eclipse(ES) do TTD
$0.6833638
1 Eclipse(ES) do UGX
Sh352.88624
1 Eclipse(ES) do XAF
Fr57.5358
1 Eclipse(ES) do XCD
$0.272538
1 Eclipse(ES) do XOF
Fr57.5358
1 Eclipse(ES) do XPF
Fr10.39682
1 Eclipse(ES) do BWP
P1.3616806
1 Eclipse(ES) do BZD
$0.2028894
1 Eclipse(ES) do CVE
$9.7013434
1 Eclipse(ES) do DJF
Fr17.86638
1 Eclipse(ES) do DOP
$6.4783292
1 Eclipse(ES) do DZD
د.ج13.1958862
1 Eclipse(ES) do FJD
$0.2301432
1 Eclipse(ES) do GNF
Fr877.6733
1 Eclipse(ES) do GTQ
Q0.7732004
1 Eclipse(ES) do GYD
$21.1126104
1 Eclipse(ES) do ISK
kr12.81938

Zasoby Eclipse

Aby lepiej zrozumieć Eclipse, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Eclipse
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Eclipse

Jaka jest dziś wartość Eclipse (ES)?
Aktualna cena ES w USD wynosi 0.10094USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ES do USD?
Aktualna cena ES w USD wynosi $ 0.10094. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Eclipse?
Kapitalizacja rynkowa dla ES wynosi $ 13.39M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ES w obiegu?
W obiegu ES znajduje się 132.65M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ES?
ES osiąga ATH w wysokości 0.7106542736874376 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ES?
ES zaliczył cenę ATL w wysokości 0.07407824397399612 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ES wynosi $ 156.33K USD.
Czy w tym roku ES pójdzie wyżej?
ES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:34:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Eclipse (ES)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

