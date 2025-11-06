Prognoza ceny Eclipse (ES) (USD)

Sprawdź prognozy cen Eclipse na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ES w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Eclipse na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Eclipse (ES) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Eclipse może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.10295. Prognoza ceny Eclipse (ES) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Eclipse może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.108097. Prognoza ceny Eclipse (ES) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ES na 2027 rok wyniesie $ 0.113502 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Eclipse (ES) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ES na 2028 rok wyniesie $ 0.119177 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Eclipse (ES) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ES w 2029 roku wyniesie $ 0.125136 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Eclipse (ES) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ES w 2030 roku wyniesie $ 0.131393 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Eclipse (ES) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Eclipse może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.214025. Prognoza ceny Eclipse (ES) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Eclipse może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.348625.

2026 $ 0.108097 5.00%

2027 $ 0.113502 10.25%

2028 $ 0.119177 15.76%

2029 $ 0.125136 21.55%

2030 $ 0.131393 27.63%

2031 $ 0.137962 34.01%

2032 $ 0.144860 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.152104 47.75%

2034 $ 0.159709 55.13%

2035 $ 0.167694 62.89%

2036 $ 0.176079 71.03%

2037 $ 0.184883 79.59%

2038 $ 0.194127 88.56%

2039 $ 0.203833 97.99%

2040 $ 0.214025 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Eclipse na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.10295 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.102964 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.103048 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.103373 0.41% Prognoza ceny Eclipse (ES) na dziś Przewidywana cena dla ES w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.10295 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Eclipse (ES) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ES z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.102964 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Eclipse (ES) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ES, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.103048 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Eclipse (ES) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ES wynosi $0.103373 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Eclipse Aktualna cena $ 0.10295$ 0.10295 $ 0.10295 Zmiana ceny (24H) +2.02% Kapitalizacja rynkowa $ 13.67M$ 13.67M $ 13.67M Podaż w obiegu 132.65M 132.65M 132.65M Wolumen (24H) $ 157.86K$ 157.86K $ 157.86K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ES to $ 0.10295. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.02%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 157.86K. Ponadto ES ma podaż w obiegu wynoszącą 132.65M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 13.67M. Zobacz na żywo cenę ES

Jak kupić Eclipse (ES) Próbujesz kupić ES? Teraz możesz kupować ES za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Eclipse i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić ES teraz

Historyczna cena Eclipse Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Eclipse, cena Eclipse wynosi 0.10302USD. Podaż w obiegu Eclipse (ES) wynosi 0.00 ES , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $13.67M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 0.003860 $ 0.10307 $ 0.09805

7 D -0.03% $ -0.004269 $ 0.1185 $ 0.09665

30 Dni -0.22% $ -0.030379 $ 0.1364 $ 0.0726 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Eclipse zanotował zmianę ceny o $0.003860 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Eclipse osiągnął maksimum na poziomie $0.1185 i minimum na poziomie $0.09665 . Zanotowano zmianę ceny o -0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ES do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Eclipse o -0.22% , co odpowiada około $-0.030379 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ES. Sprawdź pełną historię cen Eclipse, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ES

Jak działa moduł przewidywania ceny Eclipse (ES)? Moduł predykcji ceny Eclipse to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ES. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Eclipse na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ES, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Eclipse. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ES. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ES, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Eclipse.

Dlaczego prognoaza ceny ES jest ważna?

Prognozy cen ES są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

