Tokenomika Balance (EPT)

Odkryj kluczowe informacje o Balance (EPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Balance (EPT)

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

Oficjalna strona internetowa:
https://balance.fun/
Biała księga:
https://balancefun.gitbook.io/balance
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c

Tokenomika i analiza cenowa Balance (EPT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Balance (EPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 13.65M
$ 13.65M
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 2.95B
$ 2.95B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 46.32M
$ 46.32M
Historyczne maksimum:
$ 0.0564
$ 0.0564
Historyczne minimum:
$ 0.003791516162432348
$ 0.003791516162432348
Aktualna cena:
$ 0.004632
$ 0.004632

Tokenomika Balance (EPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Balance (EPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów EPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów EPT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszEPT tokenomikę, poznaj cenę tokena EPTna żywo!

Jak kupić EPT

Chcesz dodać Balance (EPT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EPT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Balance (EPT)

Analiza historii ceny EPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny EPT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EPT? Nasza strona z prognozami cen EPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.