Informacje o enfineo (ENF) enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application. enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application. Oficjalna strona internetowa: https://enfineo.com/ Biała księga: https://enfineo.gitbook.io/enfineo-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x418F9e4976f467EFDB31b2009ac69a7E30Ef58B7 Kup ENF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa enfineo (ENF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla enfineo (ENF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Całkowita podaż: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Podaż w obiegu: $ 40.63M $ 40.63M $ 40.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Historyczne maksimum: $ 0.222 $ 0.222 $ 0.222 Historyczne minimum: $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 Aktualna cena: $ 0.03501 $ 0.03501 $ 0.03501 Dowiedz się więcej o cenie enfineo (ENF)

Tokenomika enfineo (ENF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki enfineo (ENF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ENF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ENF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszENF tokenomikę, poznaj cenę tokena ENFna żywo!

Jak kupić ENF Chcesz dodać enfineo (ENF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ENF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ENF na MEXC już teraz!

Historia ceny enfineo (ENF) Analiza historii ceny ENF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ENF już teraz!

Prognoza ceny ENF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ENF? Nasza strona z prognozami cen ENF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ENF już teraz!

