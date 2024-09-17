Tokenomika enfineo (ENF)

Odkryj kluczowe informacje o enfineo (ENF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o enfineo (ENF)

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

https://enfineo.com/
https://enfineo.gitbook.io/enfineo-whitepaper
https://bscscan.com/token/0x418F9e4976f467EFDB31b2009ac69a7E30Ef58B7

Tokenomika i analiza cenowa enfineo (ENF)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla enfineo (ENF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.42M
Całkowita podaż:
$ 110.00M
Podaż w obiegu:
$ 40.63M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.85M
Historyczne maksimum:
$ 0.222
Historyczne minimum:
$ 0.007643826912459699
Aktualna cena:
$ 0.03501
Tokenomika enfineo (ENF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki enfineo (ENF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ENF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ENF.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszENF tokenomikę, poznaj cenę tokena ENFna żywo!

Jak kupić ENF

Chcesz dodać enfineo (ENF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ENF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny enfineo (ENF)

Analiza historii ceny ENF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ENF

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ENF? Nasza strona z prognozami cen ENF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.