Informacje o Elixir (ELX) The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. Oficjalna strona internetowa: https://elixir.xyz/ Biała księga: https://docs.elixir.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7 Kup ELX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Elixir (ELX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elixir (ELX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 119.26M $ 119.26M $ 119.26M Historyczne maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Historyczne minimum: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 Aktualna cena: $ 0.11926 $ 0.11926 $ 0.11926 Dowiedz się więcej o cenie Elixir (ELX)

Tokenomika Elixir (ELX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elixir (ELX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELX tokenomikę, poznaj cenę tokena ELXna żywo!

