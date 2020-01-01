Tokenomika Dypius (DYP) Odkryj kluczowe informacje o Dypius (DYP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dypius (DYP) Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Oficjalna strona internetowa: https://dypius.com/ Biała księga: https://dyp.finance/about Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3 Kup DYP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dypius (DYP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dypius (DYP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Całkowita podaż: $ 229.93M $ 229.93M $ 229.93M Podaż w obiegu: $ 184.60M $ 184.60M $ 184.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Historyczne maksimum: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 Historyczne minimum: $ 0.00409764855130774 $ 0.00409764855130774 $ 0.00409764855130774 Aktualna cena: $ 0.00593 $ 0.00593 $ 0.00593 Dowiedz się więcej o cenie Dypius (DYP)

Tokenomika Dypius (DYP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dypius (DYP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DYP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DYP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDYP tokenomikę, poznaj cenę tokena DYPna żywo!

Jak kupić DYP Chcesz dodać Dypius (DYP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DYP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DYP na MEXC już teraz!

Historia ceny Dypius (DYP) Analiza historii ceny DYP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DYP już teraz!

Prognoza ceny DYP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DYP? Nasza strona z prognozami cen DYP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DYP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!