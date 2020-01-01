Tokenomika Divo (DVO) Odkryj kluczowe informacje o Divo (DVO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Divo (DVO) DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools. DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools. Oficjalna strona internetowa: https://www.divo.global/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1KLIUDW4wDNKfBy8hdDLfmC6ckIQs-HlW/view Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8708cceb45b218e93a4d2cfc95eb8250ab13fa9d Kup DVO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Divo (DVO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Divo (DVO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Historyczne maksimum: $ 0.010622 $ 0.010622 $ 0.010622 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0007375 $ 0.0007375 $ 0.0007375 Dowiedz się więcej o cenie Divo (DVO)

Tokenomika Divo (DVO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Divo (DVO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DVO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DVO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDVO tokenomikę, poznaj cenę tokena DVOna żywo!

Jak kupić DVO Chcesz dodać Divo (DVO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DVO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DVO na MEXC już teraz!

Historia ceny Divo (DVO) Analiza historii ceny DVO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DVO już teraz!

Prognoza ceny DVO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DVO? Nasza strona z prognozami cen DVO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DVO już teraz!

