Aktualna cena Dust to 0.001787 USD. Śledź aktualizacje cen DUST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DUST łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Dust to 0.001787 USD. Śledź aktualizacje cen DUST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DUST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DUST

Informacje o cenie DUST

Czym jest DUST

Tokenomika DUST

Prognoza cen DUST

Historia DUST

Przewodnik zakupowy DUST

Przelicznik DUST-fiat

DUST na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Dust

Cena Dust(DUST)

Aktualna cena 1 DUST do USD:

$0.001785
$0.001785$0.001785
+0.79%1D
USD
Dust (DUST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:31:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Dust (DUST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
Minimum 24h
$ 0.002001
$ 0.002001$ 0.002001
Maksimum 24h

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

$ 0.002001
$ 0.002001$ 0.002001

--
----

--
----

+0.50%

+0.79%

+0.96%

+0.96%

Aktualna cena Dust (DUST) wynosi $ 0.001787. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DUST wahał się między $ 0.0015 a $ 0.002001, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DUST w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DUST zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +0.79% w ciągu 24 godzin i o +0.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dust (DUST)

--
----

$ 69.24K
$ 69.24K$ 69.24K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Dust wynosi --, przy $ 69.24K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DUST w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Dust (DUST) – USD

Śledź zmiany ceny Dust dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00001399+0.79%
30 Dni$ -0.000915-33.87%
60 dni$ -0.000213-10.65%
90 dni$ -0.000213-10.65%
Dzisiejsza zmiana ceny Dust

DziśDUST odnotował zmianę $ +0.00001399 (+0.79%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Dust

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000915 (-33.87%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Dust

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DUST o $ -0.000213(-10.65%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Dust

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000213 (-10.65%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Dust (DUST)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Dust.

Co to jest Dust (DUST)

DUST personifikuje „pył/istotkę” jako maskotkę i katalizator płynności ekosystemu Aster, przekształcając „małą, pomijaną rolę” w siłę napędową.

Dust jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Dust. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DUST, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Dust na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Dust będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Dust (w USD)

Jaka będzie wartość Dust (DUST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dust (DUST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dust.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dust!

Tokenomika Dust (DUST)

Zrozumienie tokenomiki Dust (DUST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DUSTjuż teraz!

Jak kupić Dust (DUST)

Szukasz jak kupić Dust? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Dust na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DUST na lokalne waluty

1 Dust(DUST) do VND
47.024905
1 Dust(DUST) do AUD
A$0.00273411
1 Dust(DUST) do GBP
0.00135812
1 Dust(DUST) do EUR
0.00153682
1 Dust(DUST) do USD
$0.001787
1 Dust(DUST) do MYR
RM0.00746966
1 Dust(DUST) do TRY
0.07525057
1 Dust(DUST) do JPY
¥0.273411
1 Dust(DUST) do ARS
ARS$2.59359819
1 Dust(DUST) do RUB
0.14537245
1 Dust(DUST) do INR
0.15823885
1 Dust(DUST) do IDR
Rp29.78332142
1 Dust(DUST) do PHP
0.10498625
1 Dust(DUST) do EGP
￡E.0.08472167
1 Dust(DUST) do BRL
R$0.00956045
1 Dust(DUST) do CAD
C$0.00251967
1 Dust(DUST) do BDT
0.21776382
1 Dust(DUST) do NGN
2.578641
1 Dust(DUST) do COP
$6.87307005
1 Dust(DUST) do ZAR
R.0.03116528
1 Dust(DUST) do UAH
0.07516122
1 Dust(DUST) do TZS
T.Sh.4.390659
1 Dust(DUST) do VES
Bs0.398501
1 Dust(DUST) do CLP
$1.686928
1 Dust(DUST) do PKR
Rs0.50507768
1 Dust(DUST) do KZT
0.93855027
1 Dust(DUST) do THB
฿0.05800602
1 Dust(DUST) do TWD
NT$0.0552183
1 Dust(DUST) do AED
د.إ0.00655829
1 Dust(DUST) do CHF
Fr0.0014296
1 Dust(DUST) do HKD
HK$0.01388499
1 Dust(DUST) do AMD
֏0.68361685
1 Dust(DUST) do MAD
.د.م0.01663697
1 Dust(DUST) do MXN
$0.0332382
1 Dust(DUST) do SAR
ريال0.00670125
1 Dust(DUST) do ETB
Br0.27398284
1 Dust(DUST) do KES
KSh0.23095188
1 Dust(DUST) do JOD
د.أ0.001266983
1 Dust(DUST) do PLN
0.00659403
1 Dust(DUST) do RON
лв0.00788067
1 Dust(DUST) do SEK
kr0.01706585
1 Dust(DUST) do BGN
лв0.0030379
1 Dust(DUST) do HUF
Ft0.60086088
1 Dust(DUST) do CZK
0.03784866
1 Dust(DUST) do KWD
د.ك0.000548609
1 Dust(DUST) do ILS
0.00580775
1 Dust(DUST) do BOB
Bs0.0123303
1 Dust(DUST) do AZN
0.0030379
1 Dust(DUST) do TJS
SM0.01652975
1 Dust(DUST) do GEL
0.00484277
1 Dust(DUST) do AOA
Kz1.63644525
1 Dust(DUST) do BHD
.د.ب0.000671912
1 Dust(DUST) do BMD
$0.001787
1 Dust(DUST) do DKK
kr0.01157976
1 Dust(DUST) do HNL
L0.04710532
1 Dust(DUST) do MUR
0.08223774
1 Dust(DUST) do NAD
$0.0310938
1 Dust(DUST) do NOK
kr0.0182274
1 Dust(DUST) do NZD
$0.00314512
1 Dust(DUST) do PAB
B/.0.001787
1 Dust(DUST) do PGK
K0.00759475
1 Dust(DUST) do QAR
ر.ق0.00650468
1 Dust(DUST) do RSD
дин.0.18205956
1 Dust(DUST) do UZS
soʻm21.27380612
1 Dust(DUST) do ALL
L0.15017948
1 Dust(DUST) do ANG
ƒ0.00319873
1 Dust(DUST) do AWG
ƒ0.0032166
1 Dust(DUST) do BBD
$0.003574
1 Dust(DUST) do BAM
KM0.0030379
1 Dust(DUST) do BIF
Fr5.269863
1 Dust(DUST) do BND
$0.0023231
1 Dust(DUST) do BSD
$0.001787
1 Dust(DUST) do JMD
$0.28761765
1 Dust(DUST) do KHR
7.17669922
1 Dust(DUST) do KMF
Fr0.761262
1 Dust(DUST) do LAK
38.84782531
1 Dust(DUST) do LKR
රු0.54430233
1 Dust(DUST) do MDL
L0.03046835
1 Dust(DUST) do MGA
Ar8.0495415
1 Dust(DUST) do MOP
P0.014296
1 Dust(DUST) do MVR
0.0275198
1 Dust(DUST) do MWK
MK3.10242857
1 Dust(DUST) do MZN
MT0.11427865
1 Dust(DUST) do NPR
रु0.25364678
1 Dust(DUST) do PYG
12.673404
1 Dust(DUST) do RWF
Fr2.596511
1 Dust(DUST) do SBD
$0.01468914
1 Dust(DUST) do SCR
0.02449977
1 Dust(DUST) do SRD
$0.06888885
1 Dust(DUST) do SVC
$0.01561838
1 Dust(DUST) do SZL
L0.03120102
1 Dust(DUST) do TMT
m0.0062545
1 Dust(DUST) do TND
د.ت0.005294881
1 Dust(DUST) do TTD
$0.01209799
1 Dust(DUST) do UGX
Sh6.247352
1 Dust(DUST) do XAF
Fr1.01859
1 Dust(DUST) do XCD
$0.0048249
1 Dust(DUST) do XOF
Fr1.01859
1 Dust(DUST) do XPF
Fr0.184061
1 Dust(DUST) do BWP
P0.02410663
1 Dust(DUST) do BZD
$0.00359187
1 Dust(DUST) do CVE
$0.17174857
1 Dust(DUST) do DJF
Fr0.316299
1 Dust(DUST) do DOP
$0.11468966
1 Dust(DUST) do DZD
د.ج0.23361451
1 Dust(DUST) do FJD
$0.00407436
1 Dust(DUST) do GNF
Fr15.537965
1 Dust(DUST) do GTQ
Q0.01368842
1 Dust(DUST) do GYD
$0.37376892
1 Dust(DUST) do ISK
kr0.226949

Zasoby Dust

Aby lepiej zrozumieć Dust, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Dust

Jaka jest dziś wartość Dust (DUST)?
Aktualna cena DUST w USD wynosi 0.001787USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DUST do USD?
Aktualna cena DUST w USD wynosi $ 0.001787. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dust?
Kapitalizacja rynkowa dla DUST wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DUST w obiegu?
W obiegu DUST znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DUST?
DUST osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DUST?
DUST zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DUST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DUST wynosi $ 69.24K USD.
Czy w tym roku DUST pójdzie wyżej?
DUST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DUST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:31:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dust (DUST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DUST do USD

Kwota

DUST
DUST
USD
USD

1 DUST = 0.001787 USD

Handluj DUST

DUST/USDT
$0.001785
$0.001785$0.001785
+0.84%

