Prognoza ceny Dust (DUST) (USD)

Sprawdź prognozy cen Dust na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DUST w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Dust % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.00172 $0.00172 $0.00172 -2.87% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Dust na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Dust (DUST) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Dust może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00172. Prognoza ceny Dust (DUST) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Dust może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001806. Prognoza ceny Dust (DUST) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DUST na 2027 rok wyniesie $ 0.001896 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Dust (DUST) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DUST na 2028 rok wyniesie $ 0.001991 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Dust (DUST) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DUST w 2029 roku wyniesie $ 0.002090 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Dust (DUST) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DUST w 2030 roku wyniesie $ 0.002195 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Dust (DUST) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Dust może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003575. Prognoza ceny Dust (DUST) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Dust może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005824. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.00172 0.00%

2026 $ 0.001806 5.00%

2027 $ 0.001896 10.25%

2028 $ 0.001991 15.76%

2029 $ 0.002090 21.55%

2030 $ 0.002195 27.63%

2031 $ 0.002304 34.01%

2032 $ 0.002420 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.002541 47.75%

2034 $ 0.002668 55.13%

2035 $ 0.002801 62.89%

2036 $ 0.002941 71.03%

2037 $ 0.003088 79.59%

2038 $ 0.003243 88.56%

2039 $ 0.003405 97.99%

2040 $ 0.003575 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Dust na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00172 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.001720 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001721 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001727 0.41% Prognoza ceny Dust (DUST) na dziś Przewidywana cena dla DUST w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00172 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Dust (DUST) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DUST z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001720 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Dust (DUST) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DUST, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001721 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Dust (DUST) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DUST wynosi $0.001727 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Dust Aktualna cena $ 0.00172$ 0.00172 $ 0.00172 Zmiana ceny (24H) -2.87% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 71.03K$ 71.03K $ 71.03K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DUST to $ 0.00172. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.87%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 71.03K. Ponadto DUST ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę DUST

Jak kupić Dust (DUST) Próbujesz kupić DUST? Teraz możesz kupować DUST za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Dust i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić DUST teraz

Historyczna cena Dust Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Dust, cena Dust wynosi 0.00172USD. Podaż w obiegu Dust (DUST) wynosi 0.00 DUST , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.05% $ 0.000078 $ 0.002001 $ 0.001617

7 D -0.09% $ -0.000172 $ 0.0034 $ 0.00135

30 Dni -0.65% $ -0.003322 $ 0.0286 $ 0.0012 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Dust zanotował zmianę ceny o $0.000078 , co stanowi 0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Dust osiągnął maksimum na poziomie $0.0034 i minimum na poziomie $0.00135 . Zanotowano zmianę ceny o -0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DUST do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Dust o -0.65% , co odpowiada około $-0.003322 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DUST. Sprawdź pełną historię cen Dust, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DUST

Jak działa moduł przewidywania ceny Dust (DUST)? Moduł predykcji ceny Dust to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DUST. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Dust na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DUST, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Dust. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DUST. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DUST, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Dust.

Dlaczego prognoaza ceny DUST jest ważna?

Prognozy cen DUST są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

