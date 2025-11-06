Historia cen Dust

Historia ceny Dust (DUST)

Okres czasu: 2025-08-06 ~ 2025-11-06

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0.001835$ 0.001843$ 0.001728$ 0.0017872.36M
2025-11-05$ 0.001752$ 0.002001$ 0.0015$ 0.00183540.14M
2025-11-04$ 0.001653$ 0.0019$ 0.00135$ 0.00175253.68M
2025-11-03$ 0.002404$ 0.002647$ 0.001525$ 0.00165345.95M
2025-11-02$ 0.00152$ 0.0034$ 0.001383$ 0.00240459.16M
2025-11-01$ 0.001665$ 0.001671$ 0.001414$ 0.0015244.36M
2025-10-31$ 0.001694$ 0.001885$ 0.001568$ 0.00166537.09M
2025-10-30$ 0.001772$ 0.002169$ 0.001546$ 0.00169444.96M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Pobierz dane historyczne Dust

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla Dust, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena Dust

$ 0.001787

Dust aktualnie jest notowany po 0.001787 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o DUST na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych Dust, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla Dust.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:31:23 (UTC+8)

Zasoby MEXC Dust

O historii ceny Dust (DUST)

Monitorowanie historii cen Dust to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny Dust w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że Dust osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe Dust są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych Dust w tradingu

Dane historyczne Dust odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne Dust do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych Dust w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych Dust. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneDust z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami Dust. Pomaga to zrozumieć zmienność Dust, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe Dust OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych Dust, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych Dust, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

Zastrzeżenie

Treść ta jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty, ani rekomendacji ze strony MEXC do zakupu, sprzedaży lub przechowywania jakiegokolwiek papieru wartościowego, produktu finansowego lub instrumentu wymienionego w treści, i nie stanowi porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady. Prezentowane dane mogą odzwierciedlać ceny aktywów notowanych na giełdzie MEXC, a także na innych giełdach kryptowalut i platformach danych rynkowych. MEXC może pobierać opłaty za przetwarzanie transakcji kryptowalutowych, które mogą nie być uwzględnione w wyświetlanych kursach wymiany. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani za działania podjęte w oparciu o jakąkolwiek treść.

