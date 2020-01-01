Tokenomika Dupe (DUPE) Odkryj kluczowe informacje o Dupe (DUPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dupe (DUPE) Dupe is an international e-commerce platform specializing in high-end secondhand furniture trading. Dupe is an international e-commerce platform specializing in high-end secondhand furniture trading. Oficjalna strona internetowa: http://www.dupe.com Block Explorer: https://solscan.io/token/fRfKGCriduzDwSudCwpL7ySCEiboNuryhZDVJtr1a1C Kup DUPE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dupe (DUPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dupe (DUPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Historyczne maksimum: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Historyczne minimum: $ 0.004077518534813376 $ 0.004077518534813376 $ 0.004077518534813376 Aktualna cena: $ 0.004664 $ 0.004664 $ 0.004664 Dowiedz się więcej o cenie Dupe (DUPE)

Tokenomika Dupe (DUPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dupe (DUPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUPE tokenomikę, poznaj cenę tokena DUPEna żywo!

Jak kupić DUPE

Historia ceny Dupe (DUPE) Analiza historii ceny DUPE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DUPE już teraz!

Prognoza ceny DUPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUPE? Nasza strona z prognozami cen DUPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUPE już teraz!

