Informacje o GameGPT (DUEL) GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. Oficjalna strona internetowa: https://gamegpt.gg Biała księga: https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604 Kup DUEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GameGPT (DUEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GameGPT (DUEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Całkowita podaż: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Podaż w obiegu: $ 8.39B $ 8.39B $ 8.39B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Historyczne maksimum: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Historyczne minimum: $ 0.00041980575427284 $ 0.00041980575427284 $ 0.00041980575427284 Aktualna cena: $ 0.000414 $ 0.000414 $ 0.000414 Dowiedz się więcej o cenie GameGPT (DUEL)

Tokenomika GameGPT (DUEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GameGPT (DUEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUEL tokenomikę, poznaj cenę tokena DUELna żywo!

