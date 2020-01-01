Tokenomika donkey (DONKEY)

Informacje o donkey (DONKEY)

$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.

Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xa49fa5e8106e2d6d6a69e78df9b6a20aab9c4444

Tokenomika i analiza cenowa donkey (DONKEY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla donkey (DONKEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 15.38M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 15.38M
Historyczne maksimum:
$ 0.076264
Historyczne minimum:
$ 0.000017148037481088
Aktualna cena:
$ 0.015377
Tokenomika donkey (DONKEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki donkey (DONKEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DONKEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DONKEY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDONKEY tokenomikę, poznaj cenę tokena DONKEYna żywo!

Jak kupić DONKEY

Chcesz dodać donkey (DONKEY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DONKEY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny donkey (DONKEY)

Analiza historii ceny DONKEY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DONKEY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DONKEY? Nasza strona z prognozami cen DONKEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.