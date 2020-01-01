Tokenomika DOGE AI (DOGEAI) Odkryj kluczowe informacje o DOGE AI (DOGEAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DOGE AI (DOGEAI) Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy Oficjalna strona internetowa: https://dogeai.info/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump

Tokenomika i analiza cenowa DOGE AI (DOGEAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGE AI (DOGEAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.73K $ 70.73K $ 70.73K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 94.30K $ 94.30K $ 94.30K Historyczne maksimum: $ 0.20457 $ 0.20457 $ 0.20457 Historyczne minimum: $ 0.000089116107102378 $ 0.000089116107102378 $ 0.000089116107102378 Aktualna cena: $ 0.0000943 $ 0.0000943 $ 0.0000943 Dowiedz się więcej o cenie DOGE AI (DOGEAI)

Tokenomika DOGE AI (DOGEAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGE AI (DOGEAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGEAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGEAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGEAI tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGEAIna żywo!

Historia ceny DOGE AI (DOGEAI) Analiza historii ceny DOGEAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOGEAI już teraz!

Prognoza ceny DOGEAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGEAI? Nasza strona z prognozami cen DOGEAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGEAI już teraz!

