Tokenomika DODO (DODO) Odkryj kluczowe informacje o DODO (DODO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DODO (DODO) DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets. Oficjalna strona internetowa: https://dodoex.io/ Biała księga: https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd

Tokenomika i analiza cenowa DODO (DODO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DODO (DODO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.36M $ 31.36M $ 31.36M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 725.70M $ 725.70M $ 725.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.21M $ 43.21M $ 43.21M Historyczne maksimum: $ 8.53 $ 8.53 $ 8.53 Historyczne minimum: $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 Aktualna cena: $ 0.04321 $ 0.04321 $ 0.04321 Dowiedz się więcej o cenie DODO (DODO)

Tokenomika DODO (DODO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DODO (DODO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DODO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DODO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDODO tokenomikę, poznaj cenę tokena DODOna żywo!

Jak kupić DODO Chcesz dodać DODO (DODO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DODO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DODO na MEXC już teraz!

Historia ceny DODO (DODO) Analiza historii ceny DODO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DODO już teraz!

Prognoza ceny DODO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DODO? Nasza strona z prognozami cen DODO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DODO już teraz!

