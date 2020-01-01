Tokenomika Dynex (DNX) Odkryj kluczowe informacje o Dynex (DNX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dynex (DNX) Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Oficjalna strona internetowa: https://dynexcoin.org/ Biała księga: https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Block Explorer: https://blockexplorer.dynexcoin.org/ Kup DNX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dynex (DNX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dynex (DNX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Całkowita podaż: $ 104.73M $ 104.73M $ 104.73M Podaż w obiegu: $ 104.73M $ 104.73M $ 104.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Historyczne maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Historyczne minimum: $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 Aktualna cena: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Dowiedz się więcej o cenie Dynex (DNX)

Tokenomika Dynex (DNX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dynex (DNX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DNX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DNX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDNX tokenomikę, poznaj cenę tokena DNXna żywo!

Jak kupić DNX Chcesz dodać Dynex (DNX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DNX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DNX na MEXC już teraz!

Historia ceny Dynex (DNX) Analiza historii ceny DNX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DNX już teraz!

Prognoza ceny DNX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DNX? Nasza strona z prognozami cen DNX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DNX już teraz!

