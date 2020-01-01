Tokenomika Dmail Network (DMAIL) Odkryj kluczowe informacje o Dmail Network (DMAIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dmail Network (DMAIL) Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. Oficjalna strona internetowa: https://dmail.ai/ Biała księga: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 Kup DMAIL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dmail Network (DMAIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dmail Network (DMAIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 119.03M $ 119.03M $ 119.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Historyczne maksimum: $ 1.2467 $ 1.2467 $ 1.2467 Historyczne minimum: $ 0.02580828910247339 $ 0.02580828910247339 $ 0.02580828910247339 Aktualna cena: $ 0.03399 $ 0.03399 $ 0.03399 Dowiedz się więcej o cenie Dmail Network (DMAIL)

Tokenomika Dmail Network (DMAIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dmail Network (DMAIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DMAIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DMAIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDMAIL tokenomikę, poznaj cenę tokena DMAILna żywo!

Jak kupić DMAIL Chcesz dodać Dmail Network (DMAIL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DMAIL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DMAIL na MEXC już teraz!

Historia ceny Dmail Network (DMAIL) Analiza historii ceny DMAIL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DMAIL już teraz!

Prognoza ceny DMAIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DMAIL? Nasza strona z prognozami cen DMAIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DMAIL już teraz!

